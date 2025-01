Wall Street Pepe nimmt 43 Mio. $ ein und könnte wie $KEKIUS 1,9 Mio. % steigen

Mittlerweile hat der aktuell gefragteste Vorverkauf von Wall Street Pepe mehr als 43,3 Mio. USD eingenommen, nachdem dieser vor rund einem Monat gestartet wurde. Sofern das aktuelle Verkaufstempo beibehalten wird, könnte der Presale im Januar seine Finanzmittel noch verdoppeln.

Denn die Nachfrage nach Memecoins im Zusammenhang mit Pepe ist weiterhin sehr hoch. Dies zeigt sich unter anderem an der Entwicklung des neuen Keikius Maximus ($KEKIUS), welcher seit seinem Start zu Jahresbeginn bereits um sensationelle 1,90 Mio. % gestiegen ist.

Ebenso fasziniert die Krypto-Community das Projekt Wall Street Pepe. Zurückzuführen ist dies auf die Vereinigung der Kleinanleger zur WEPE-Armee, um auf dem Kryptomarkt Wellen zu schlagen. Somit fordert er seinen Konkurrenten in Gladiatorenrüstung heraus und könnte diesen mit seinem sinnvollen Konzept sogar noch übertreffen.

Daher hält sich auch das Verkaufstempo während des Vorverkaufs weiterhin auf einem hohen Niveau. Interessierte sollten sich nun beeilen, da schon in weniger als 24 Stunden die nächste Preiserhöhung stattfinden wird. So lange können die $WEPE-Coins noch für 0,00036643 USD erworben werden.

$PEPE bekommt Konkurrenz von $KEKIUS und $WEPE

Als der berühmte Unternehmer Elon Musk am 31. Dezember sein Profilbild auf X zu einem Pepe in Gladiatorenrüstung wechselte, hat diese Aktion auf dem Kryptomarkt für Aufsehen gesorgt. Darüber hinaus hat er ein Bild eines Pepes mit dem Text "Brothers in Arms" geteilt.

https://twitter.com/elonmusk/status/1874199431643619474

In der Vergangenheit wurde Pepe schon von rechten Gruppierungen für ihre Memes und mehr verwendet. Durch die Proteste in Hongkong und das Engagement von Musk sowie die Bemühungen des Erfinders Matt Furie gegen diese Verwendung konnte der Frosch sein Image jedoch wieder verbessern.

https://twitter.com/Oashkar7/status/1661244853953626112

Zudem erfolgt am 20. Januar die Amtseinführung von Donald Trump, wobei ebenso Elon Musk eine Rolle in der nächsten Regierung in der Initiative Department of Government Efficiency (D.O.G.E.) zukommt.

Auch wenn es für das Vorgehen von Musk keine genaue Erklärung gibt, so hat die Krypto-Community diese besondere Chance genutzt, um dafür Memecoins zu stellen und diese in die Höhe zu pumpen.

Somit konnte der Memetoken $KEKIUS nach seinem Start am 14. Dezember bereits eine Marktkapitalisierung von 98,84 Mio. USD erzielen. Somit hätten Anleger in dieser Zeit mit 100 USD schon einen Gewinn in Höhe von 1,93 Mio. USD verbuchen können.

Chart von Kekius Maximus | Quelle: DEXtools

Wie bereits erwähnt gab es mehrere verschiedene Memecoins, welche dieses Thema aufgegriffen haben. Ein weiterer startete auf der Base-Chain und konnte seit Jahresbeginn um 2,14 Mio. % steigen.

Weniger positiv hat sich hingegen das Original Pepe entwickelt, der über die vergangenen sieben Tage um 9,5 % und im Monatsvergleich um 29,0 % gefallen ist. Somit könnten die Anleger nun nach werthaltigen Alternativen suchen.

Daher verzeichnet auch der Vorverkauf von Wall Street Pepe eine so hohe Nachfrage. Nun nähert sich dieser schnell seinem Ausverkauf und den darauffolgenden Börsenlistungen, welche den Memecoin ähnlich wie $KEKIUS zum Explodieren bringen können.

Wall Street Pepe interpretiert das Thema Pepe neu

Im Unterschied zu dem Gladiatoren-Pepe handelt es sich bei Wall Street Pepe um einen Frosch, welcher sich der kapitalistischen Welt widmet, um das System, welches viele Kleinanleger unterdrückt, zu seinen eigenen Gunsten zu nutzen. Somit passt auch die grüne Farbe hervorragend zu dem als Greenback bekannten US-Dollar und das Geldverdienen.

Genau genommen plant das Team aus Kryptoexperten eine Armee aus Privatanleger aufzubauen und diese mit Analysen, Handelssignalen und Strategien auszurüsten. Auf diese Weise sollen sie einander stärken und es mit vereinten Kräften mit der Übermacht der Wale aufnehmen, welche die Märkte nicht selten zu ihren Gunsten manipulieren.

Daher plant das Team von Wall Street Pepe ähnlich wie Robin Hood die Unterdrückte zu beschützen, die seit Jahren unter zunehmender Inflation sowie weniger steigenden Löhnen leiden.

Dass diese dann noch bei ihren teilweise letzten Hoffnungen auf ein sorgenfreies Leben betrogen werden, sowie ihr hart erarbeitetes Geld auf diese Weise verlieren, soll Wall Street Pepe nun ändern.

Zugriff zu dieser exklusiven Gemeinschaft erhalten Interessierte mit dem eigenen $WEPE-Coin, wodurch dieser seinen Wert erhält. Zudem ist dies ein weiterer Grund für die hohe Nachfrage, wobei spätere Erweiterungen denkbar sind, wie für Abos von Premium-Handelssignalen, Analysen und mehr. Denn auch die Community soll durch Belohnungen interaktiv eingebunden werden, um eine sinnvolle Memecoin-Gemeinschaft aufzubauen.

Das vielversprechende und innovative Konzept von Wall Street Pepe erinnert etwas an die Wall-Street-Bets-Bewegung, welche Fonds der Wall Street mit ihren koordinierten Aktionen unter Druck gebracht haben, die Aktien leerverkauft haben. Auch einige Analysten wie ClayBro haben Wall Street Pepe als einen der besten Presales des Jahres 2025 bezeichnet.

Kleinanleger vereinigen sich unter der Flagge von Wall Street Pepe

Wale zeichnen sich durch ihr enormes Kapital aus, mit welchem sie aufgrund der hohen Handelsvolumina für Aufsehen und steigende Kurse sorgen können. Dies soll es jedoch laut dem Team von Wall Street Pepe für Kleinanleger schwierig gestalten, dass sie Gewinne erzielen.

Denn häufig sind es die Großinvestoren, welche hohe Renditen einstreichen. Schließlich steigen einige von ihnen manchmal schon vorher zu günstigeren Preis in die Coins ein und verkaufen diese dann an die Kleinanleger zu einem höheren Preis, wobei die hohen Volumina zu starken Abverkäufen führen können.

Laut einem X-Beitrag des Analysten Ardizor würden 90 % der Kleinanleger ihre Ersparnisse aufgrund von Manipulationen der Wale verlieren. Zudem hat er einen Chart geteilt, welcher ein solches Szenario verdeutlicht.

https://twitter.com/ardizor/status/1808576321045381564

Im Kontrast dazu will sich die Gemeinschaft von Wall Street Pepe für die ausgenutzten Kleinanleger einsetzen, um sie vor diesen Kräften zu beschützen sowie höhere Gewinne zu ermöglichen.

Somit unterstützt man mit einem Investment nicht nur den eigenen Erfolg auf dem Kryptomarkt, sondern auch den von anderen Menschen, welche unter der aktuellen Wirtschaftslage immer stärker leiden. Zudem bietet der Memecoin $WEPE natürlich selbst ein Steigerungspotenzial und eine Staking-Rendite von 30 %.

Noch können Sie besonders früh in das Projekt einsteigen und den Token über die offizielle Website im Vorverkaufsangebot erwerben. Dafür verbinden Sie einfache eine digitale Geldbörse wie Best Wallet mit dieser. Danach stehen als Zahlungsmittel Fiatwährungen, $ETH und $USDT zur Verfügung.

Zusätzliche Informationen über Wall Street Pepe finden Sie auf der Website sowie in den sozialen Medien wie X und Telegram. Dort können Sie auch mit der Armee der Kleinanleger interagieren.

Jetzt Wall Street Pepe anschließen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.