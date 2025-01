Empirische Daten zeigen, dass Aktien eine verlässliche Quelle langfristiger Renditen darstellen. Wobei die Chancen auf eine positive Wertentwicklung größer sind, je länger Anleger an einem Aktieninvestment festhalten. Mit einem globalen Aktien-ETF investieren Anleger in zahlreiche Länder und Sektoren und können so langfristig potenziell höhere Renditen erzielen und von der Aktienrisikoprämie profitieren. WAS FÜR EINEN LÄNGEREN ...

