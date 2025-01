Neue Funktion bietet verbesserte Leistung für Einzelzell-Experimente mit hohem Durchsatz

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Einzelzell-Sequenzierungslösungen, kündigte heute eine bedeutende Erweiterung der Funktionalität seines Evercode WT Mega Kit an. Forscher können nun bis zu 384 Proben und 1 Million Zellen in einem einzigen Durchlauf analysieren, was neue Möglichkeiten für Studien mit hohem Durchsatz eröffnet.

Während sich die Einzelzelltechnologien stetig weiterentwickelt haben, stoßen viele immer noch an ihre Grenzen, wenn es darum geht, eine große Anzahl von Zellen und Proben gleichzeitig zu verarbeiten. Genau diese Fähigkeiten benötigen Forscher jedoch für das Hochdurchsatz-Wirkstoffscreening, das genetische Screening und Zeitverlaufsversuche, die sowohl Skalierbarkeit als auch Präzision erfordern. Mit der erweiterten Funktionalität des Evercode WT Mega Kit können Wissenschaftler 1 Million Zellen in 384 Proben in einem einzigen Experiment screenen, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und neue Entdeckungen ermöglicht werden.

Die neue Funktionalität wird durch die Kombination mit Evercode Low Input Fixation weiter verbessert und bietet Forschern, die mit begrenzten Zellzahlen pro Probe arbeiten, einen zusätzlichen Vorteil. Diese Kombination ist besonders vorteilhaft für seltene oder wertvolle Probentypen und ermöglicht selbst bei geringeren Probenmengen zuverlässige Tests unter verschiedenen Bedingungen und mit Replikaten.

"Wir freuen uns, diese Funktionalität der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen", sagte Charlie Roco, Mitbegründer und CTO von Parse Biosciences. "Durch die gleichzeitige Analyse so vieler Proben und Zellen geben wir Wissenschaftlern die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um neue Möglichkeiten zu erforschen und den Fortschritt in Bereichen wie der Arzneimittelforschung, der funktionellen Genomik und darüber hinaus zu beschleunigen."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird inzwischen von über 2.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

