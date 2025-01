Dies ermöglicht extrem leistungsstarke und skalierbare Echtzeit-Datenstreaming-Lösungen auf der bestehenden Cloud-Infrastruktur von Unternehmen

Ververica, Entwickler von Apache Flink® und führend im Bereich Echtzeit-Datenstreaming, gab heute bekannt, dass seine Bereitstellungsoption Bring Your Own Cloud (BYOC) für die Unified Streaming Data Platform jetzt öffentlich auf dem AWS Marketplace verfügbar ist. Dieser Meilenstein bietet Unternehmen die ultimative Lösung, um Flexibilität, Effizienz und Sicherheit in ihren Cloud-Bereitstellungen in Einklang zu bringen.

Aufbauend auf Ververicas Engagement für Innovation bietet BYOC einen hybriden Ansatz für die Cloud-native Datenverarbeitung. Im Gegensatz zu herkömmlichen vollständig verwalteten Diensten oder selbstverwalteten Software-Bereitstellungen ermöglicht BYOC Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten und ihren Cloud-Fußabdruck, während sie die Unified Streaming Data Platform von Ververica nutzen, indem sie diese in einer Zero-Trust-Cloud-Umgebung bereitstellen.

"Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre Cloud-Strategien an betriebliche, kostenbezogene und Compliance-Anforderungen anzupassen", so Alex Walden, CEO von Ververica. "BYOC bietet das Beste aus beiden Welten: vollständige Datenhoheit für Kunden und die einfache Bedienung eines verwalteten Dienstes. Mit seinen Zero-Trust-Prinzipien und der nahtlosen Integration in bestehende Infrastrukturen ermöglicht BYOC Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Cloud-Umgebungen."

Zu den wichtigsten Vorteilen von BYOC gehören:

Flexibilität : BYOC lässt sich nahtlos in die bestehende Cloud-Infrastruktur und Rechnungsstellung eines Kunden integrieren und schafft so eine vollständige Plug-and-Play-Lösung für die Datenverarbeitungsanforderungen von Unternehmen.

: BYOC lässt sich nahtlos in die bestehende Cloud-Infrastruktur und Rechnungsstellung eines Kunden integrieren und schafft so eine vollständige Plug-and-Play-Lösung für die Datenverarbeitungsanforderungen von Unternehmen. Effizienz : Durch die Nutzung der vorhandenen Cloud-Ressourcen der Kunden maximiert BYOC die Kosteneffizienz. Unternehmen können ihre ausgehandelten Preisvereinbarungen und Rabatte nutzen und gleichzeitig unnötige Netzwerkkosten vermeiden.

: Durch die Nutzung der vorhandenen Cloud-Ressourcen der Kunden maximiert BYOC die Kosteneffizienz. Unternehmen können ihre ausgehandelten Preisvereinbarungen und Rabatte nutzen und gleichzeitig unnötige Netzwerkkosten vermeiden. Sicherheit: Das Design von BYOC basiert auf den Zero-Trust-Prinzipien und stellt sicher, dass der Kunde die Datenverwaltung innerhalb der gehosteten Umgebung beibehält.

BYOC verkörpert außerdem den Wert "Available Anywhere" ("Überall verfügbar") von Ververica, der darauf abzielt, Kunden die Bereitstellung und Skalierung von Streaming-Datenanwendungen in der für sie vorteilhaftesten Umgebung zu ermöglichen. Durch die Erweiterung der Funktionen der Unified Streaming Data Platform stattet BYOC Unternehmen mit den Tools aus, um Abläufe zu vereinfachen, Kosten zu optimieren und sensible Daten zu schützen.

Weitere Informationen zur BYOC-Bereitstellungsoption von Ververica finden Sie in der AWS-Marketplace-Liste oder auf Ververicas Website.

Über Ververica

Ververica, die ursprünglichen Entwickler von Apache Flink®, bieten Unternehmen leistungsstarke Lösungen für das Daten-Streaming und die Datenverarbeitung. Sie optimieren Abläufe, steigern die Effizienz von Entwicklern und ermöglichen es Kunden, Anwendungsfälle in Echtzeit zuverlässig und sicher zu lösen. Die fortschrittliche Streaming-Datenplattform von Ververica, die auf der Cloud-nativen VERA-Engine basiert, revolutioniert Apache Flink und erleichtert es Unternehmen, Dateneinblicke in großem Maßstab zu nutzen. Mit Ververica können Kunden jede Geschäfts-SLA erfüllen, indem sie fortschrittliche Daten-Streaming- und Verarbeitungsfunktionen in Echtzeit oder im Lakehouse nutzen. Ververica ermöglicht es Unternehmen, Daten in unendlichen Anwendungsfällen zu verbinden, zu verarbeiten, zu verwalten und zu analysieren, und zwar mit flexiblen Bereitstellungsoptionen, einschließlich öffentlicher Cloud, privater Cloud oder On-Premise-Umgebungen. Weitere Informationen finden Sie unter ververica.com.

