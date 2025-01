REDMOND, Kalifornien (IT-Times) - Microsoft intensiviert seine Investitionen in Indien in den Bereichen KI, Sicherheit, Cloud, Daten, Anwendungen und Entwicklung. Die Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT, ISIN: US5949181045) kündigte heute an, drei Mrd. US-Dollar über zwei Jahre in Indiens Cloud- und KI-Infrastruktur...

Den vollständigen Artikel lesen ...