ExaGrid meldet 16 aufeinanderfolgende Quartale mit positiver Gewinn- und Verlustrechnung, positivem EBITDA und positivem freien Cashflow

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicher-Lösung mit Retention Time-Lock, die eine nicht netzwerkfähige Schicht (die eine abgestufte Luftblase schafft), verzögerte Löschungen und Unveränderlichkeit für die Ransomware-Wiederherstellung umfasst, gab heute bekannt, dass sie im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete, Rekordbuchungen und -umsätze verzeichnete und im Jahr 2024 Rekordbuchungen und -umsätze erzielte.

Die Buchungen von ExaGrid stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um über 20 %. ExaGrid ist seit 16 aufeinanderfolgenden Quartalen in der Gewinn- und Verlustrechnung, im EBITDA und im freien Cashflow positiv und zu 100 schuldenfrei, was die solide finanzielle Gesundheit des Unternehmens unter Beweis stellt.

ExaGrid hat im vierten Quartal 2024 189 neue Kunden gewonnen, darunter 73 sechsstellige Neukundenabschlüsse und 3 siebenstellige "neue" Kundenabschlüsse. ExaGrid hat mehr als 4.500 aktive Kunden aus dem gehobenen Mittelstand bis hin zu Großunternehmen, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten nutzen.

ExaGrid erweitert sein Vertriebsteam und seine Vertriebspartnerschaften weltweit. ExaGrid ist weltweit vertreten und verfügt über Vertriebs- und Supportteams in den USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Chile/Argentinien, Kolumbien, Panama, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den nordischen Ländern, den Benelux-Ländern, der GUS-Region, Polen, der Tschechischen Republik, Italien, Spanien, Portugal, der Türkei, Israel, Abu Dhabi, Katar, Dubai, Saudi-Arabien, Südafrika, Indien, Australien, Singapur, Japan, Malaysia, Hongkong und Südkorea. Weitere Regionen werden erschlossen.

Höhepunkte des vierten Quartals 2024:

Starke Wettbewerbsgewinnrate von über 75 im Quartal.

189 neue Kunden gewonnen.

72 sechsstellige Neukundengeschäfte und 3 siebenstellige Neukundengeschäfte.

Mehr als 4.500 Kunden schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage.

Vertriebs- und Supportteams in 30 Ländern und Kundeninstallationen in über 80 Ländern.

Wachsender globaler Umsatz 45 des Geschäfts kamen von außerhalb der Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen verzeichnet seit 16 Quartalen positive Ergebnisse in Bezug auf Liquidität, EBITDA und Gewinn- und Verlustrechnung.

ExaGrid ersetzte eine Rekordzahl von Dell Data Domain- und HPE StoreOnce-Lösungen.

ExaGrid wurde im November bei den SDC Awards 2024 als "Storage Company of the Year" und "Storage Hardware Innovation of the Year" ausgezeichnet und fügte damit weitere Preise zu den 6 Branchenpreisen hinzu, die das Unternehmen bereits früher im Jahr bei den Storage Awards, den Data Breakthrough Awards und den Network Computing Awards gewonnen hatte insgesamt also 8 Branchenpreise 2024.

"ExaGrid wächst weiterhin mit gesunden Finanzzahlen, wie die letzten 16 Quartale zeigen, in denen wir eine positive Gewinn- und Verlustrechnung, ein positives EBITDA und einen positiven freien Cashflow erzielt haben", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wir haben Verkaufsteams in über 30 Ländern weltweit und Kundeninstallationen in über 80 Ländern. Wir investieren weiterhin in unsere Vertriebspartnerschaften und haben 2024 mit mehr Vertriebspartnern zusammengearbeitet als je zuvor. Für 2025 planen wir eine Erweiterung unserer Partnerprogramme.

"Wir sind stolz darauf, der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speichern zu sein. Backup-Speicher haben einzigartige Anforderungen, die auf große Backup-Aufträge, inkrementelle Backups, synthetische Vollbackups, Backup-Rotation, langfristige Aufbewahrung, Sicherheit zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff und viele andere Aspekte zurückzuführen sind, die Backup-Speicher von Primärspeichern unterscheiden. Der einzigartige Tiered Backup Storage von ExaGrid wurde speziell entwickelt, um die Backup-Leistung, die Wiederherstellungsleistung, die Skalierbarkeit bei wachsendem Datenvolumen, die Sicherheit, die Ransomware-Wiederherstellung, die Notfallwiederherstellung und die Wirtschaftlichkeit von Backups zu verbessern mit niedrigen Kosten im Voraus und im Laufe der Zeit", so Andrews.

"2024 war ein Rekordjahr für ExaGrid. Da wir unseren Tiered Backup Storage ständig weiterentwickeln, freuen wir uns darauf, im Laufe des Jahres 2025 neue Updates, Integrationen und Produktankündigungen bekannt zu geben, und erwarten weiteres Wachstum und Erfolg. Es gibt nur drei Lösungen auf dem Markt: Standard-Primärspeicherplatten, die keine dedizierten Funktionen für Backups bieten und mit zunehmender Aufbewahrungsdauer teurer werden; Inline-Deduplizierungsgeräte wie Dell Data Domain und HPE StoreOnce, die für Backups und Wiederherstellungen langsam sind, eine Scale-up-Architektur verwenden und nicht über die gesamte Sicherheit verfügen, die für heutige Backup-Umgebungen erforderlich ist; und ExaGrid Tiered Backup Storage, der viele Funktionen für Backup-Speicher und viele tiefgreifende Integrationen mit Backup-Anwendungen bietet. Wenn Kunden ExaGrid nebeneinander testen, entscheiden sie sich in 83 der Fälle für ExaGrid das Produkt spricht für sich selbst."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitspeicher-Repository, einer Scale-Out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen. ExaGrids Landing Zone ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Repository Tier zeichnet sich durch die günstigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und stellt ein Backup-Fenster mit fester Länge bei steigendem Datenvolumen sicher, wodurch teure Forklift-Upgrades und geplante Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht dem Netzwerk zugeordneten Stufe (Stufentrennung), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com, oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit mit Backup-Speicherung verbringen. ExaGrid ist stolz auf seinen NPS-Score von +81!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250107337491/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com