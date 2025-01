Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, stellt das LS550G vor ein ultrakompaktes Multikonstellations-GNSS-Modul, das für eine schnelle und genaue Positionsbestimmung entwickelt wurde. Mit seinen Abmessungen von 5 mm x 5 mm x 1,05 mm empfiehlt sich der LS550G als ideale Lösung für Anwendungsbereiche, in denen es auf Leistung und Kompaktheit ankommt insbesondere für solche, die sehr flache Module erfordern, wie tragbare Geräte oder Wearables.

Das GNSS-Modul LS550G unterstützt den gleichzeitigen Empfang von GPS-, GLONASS-, Galileo-, BDS-, QZSS- und SBAS-Konstellationen. Dadurch wird die Satellitensichtbarkeit verbessert, die Time-to-first-Fix verkürzt und die Positionierungsgenauigkeit maximiert, vor allem in dichten städtischen Umgebungen. Das Modul ist mit dual integrierten LNA, TCXO und RTC ausgestattet und zeichnet sich durch eine hohe Empfindlichkeit aus, die eine präzise Positionierung, schnelle Erfassung und verlässliche Leistung auch unter schwierigen Bedingungen ermöglicht.

Die System-in-Package-Technologie (SIP) minimiert die Größe des Moduls und verfügt über einen ultrakompakten Formfaktor von nur 5,0 mm 5,0 mm 1,05 mm. Diese Bauweise spart nicht nur Platz, sondern verringert auch die Signaldämpfung, minimiert Störungen, das Eindringen von Feuchtigkeit und Korrosion und erhöht die Stoßfestigkeit.

"Das LS550G symbolisiert unseren Einsatz für Innovation in der GNSS-Technologie und liefert außergewöhnliche Leistung in einem ultrakompakten Formfaktor", so Norbert Muhrer, President und CSO bei Quectel Wireless Solutions. "Dank seiner Unterstützung von mehreren Konstellationen und seines modernen SIP-Designs ist das LS550G eine ideale Lösung für Anwendungen, die auch in anspruchsvollen Umgebungen eine überragende Genauigkeit, einen niedrigen Stromverbrauch und einen kompakten Formfaktor erfordern."

Das LS550G bietet eine Tracking-Empfindlichkeit von -165 dBm und eine Erfassungsempfindlichkeit von -147 dBm ohne externen LNA. Durch die eingebettete Mehrton-Interferenzunterdrückung unterstützt es Anti-Jamming-Funktionen und kann Störungen durch unerwünschte Signale, die eine präzise Standortbestimmung beeinträchtigen könnten, abschwächen oder ihnen entgegenwirken.

Das LS550G-Modul bietet eine hohe Leistung bei extrem niedrigem Stromverbrauch nur 28 mW bei 1,8 V und nutzt vier GNSS-Konstellationen. Mit der EPOC-Technologie (Enhanced Prediction Orbit on Chip) kann das Modul automatisch Satellitenumlaufbahnen anhand von Ephemeridendaten berechnen und vorhersagen, die im internen RAM-Speicher gespeichert sind und bis zu drei Tage gültig sind. Dadurch kann der LS550G auch bei schwachem Signal eine schnelle Positionsbestimmung durchführen und gleichzeitig eine hohe Energieeffizienz gewährleisten.

Die verbesserte Performance des LS550G macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für eine Vielzahl von Verbraucher- und Industrieanwendungen. Sein ultrakompakter Formfaktor und der niedrige Stromverbrauch prädestinieren das Modul für platz- und stromsparende Anwendungen wie Wearables, Sport- und Asset-Tracker sowie Produkte für die Altenpflege.

Das Modul lässt sich mit aktiven und passiven Antennen verwenden. Quectel bietet eine große Auswahl an geeigneten Antennen an, die Sie hier finden.

Das LS550G wird im zweiten Quartal 2025 erhältlich sein. Quectel wird auf der CES 2025 ausstellen. Besucher können sich im LVCC, North Hall 9863, über das LS550G und die gesamte Palette der Produkte und Dienstleistungen von Quectel informieren. Vereinbaren Sie hier einen Termin, um das Team zu treffen.

Über Quectel

Unsere Leidenschaft für eine intelligentere Welt ist der Antrieb für Quectel, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets der Kunde, dem wir als globaler Anbieter von IoT-Lösungen mit erstklassigem Support und Service zur Seite stehen. Unser wachsendes globales Team von 5.600 Fachleuten bestimmt das Innovationstempo bei Modulen für Mobilfunk, GNSS, WLAN und Bluetooth sowie Antennen und Services.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

