STRAUBING (dpa-AFX) - Die "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" kommentiert die Klimaziele und die Herausforderungen im Gebäudesektor:

"Die größte Wärmepumpe der Welt wurde soeben in Dänemark in Betrieb genommen - sie beheizt 25.000 Haushalte mit 100.000 Personen. Hergestellt von der deutschen MAN, aber ausgerechnet im Gebäudesektor tut sich bei uns zu wenig. Totale Verunsicherung durch das "Heizungsgesetz" hat wertvolle Zeit und Akzeptanz gekostet und viele Verbraucher werden in den nächsten Jahren ihre neue Öl- oder Gasheizung wohl bereuen. Die neue Regierung muss den Klimaschutz wirtschaftsfreundlich und sozial gerecht gestalten - die Mühe wird sich lohnen, eine gnadenlose Schuldenbremse hilft da eher nicht./yyzz/DP/men