EQS-News: grenke AG / Schlagwort(e): Sonstiges

grenke erreicht mit über 3 Mrd. Euro Ziel für Leasingneugeschäft in 2024



08.01.2025 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



grenke erreicht mit über 3 Mrd. Euro Ziel für Leasingneugeschäft in 2024 Leasingneugeschäft steigt 2024 gegenüber Vorjahr um 18,4 % auf knapp 3,1 Mrd. Euro (2023: 2,6 Mrd. Euro)

Deckungsbeitrag 2 (DB2) wächst um 21,6 % auf 518,5 Mio. Euro (2023: 426,3 Mio. Euro)

DB2-Marge steigt deutlich auf 17,0 % (2023: 16,5 %) und übertrifft Ziel leicht Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Mit einem erfolgreichen Neugeschäft auch im vierten Quartal 2024 erreichte die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, ihr ambitioniertes Jahresziel im Leasingneugeschäft (3,0 - 3,2 Mrd. Euro). Im Geschäftsjahr 2024 steigerte grenke das Leasingneugeschäft um 18,4 % auf 3.057,0 Mio. Euro (2023: 2.581,3 Mio. Euro). Zugleich wuchs der Deckungsbeitrag 2 (DB2) - als Gradmesser für die Profitabilität - im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 % auf 518,5 Mio. Euro (2023: 426,3 Mio. Euro). Entsprechend legte die DB2-Marge ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr zu und lag mit 17,0 % (2023: 16,5 %) über dem Jahreszielwert. Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: "Allen makroökonomischen Herausforderungen zum Trotz haben wir 2024 zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die Marke von drei Milliarden Euro Leasingneugeschäft durchbrochen. Das ist ein Meilenstein auf unserem ehrgeizigen Wachstumspfad. Wir sind sehr stolz, dieses neue Niveau erreicht zu haben und nehmen den Rückenwind mit ins Jahr 2025." Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "Besonders erfreulich ist unsere Margenentwicklung. Mit einer starken DB2-Marge von 17 % im Jahresdurchschnitt liegen wir voll im Plan. Gerade im Schlussquartal konnten wir die DB2-Marge mit 17,4 % trotz des starken Volumenwachstums kräftig steigern. Damit haben wir einen soliden Grundstein gelegt für unser Ertragswachstum im Jahr 2025, das weiterhin von einer Risikovorsorge etwa auf unserem historischen Durchschnittsniveau geprägt sein wird." Im vierten Quartal des vergangenen Jahres steigerte grenke das Leasingneugeschäft gegenüber dem Vorjahresquartal um 17,6 % auf 858,4 Mio. Euro (Q4 2023: 729,7 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) wuchs im selben Zeitraum um 27,3 % auf 149,2 Mio. Euro (Q4 2023: 117,2 Mio. Euro). Dies resultierte in einer DB2-Marge von 17,4 % (Q4 2023: 16,1 %).

Wachstum über gesamtes Portfolio - kontinuierlicher Ausbau des Händlernetzwerks grenke verzeichnete im vierten Quartal 2024 Wachstum über alle Objektekategorien hinweg. Überdurchschnittlich stark legte dabei die Kategorie Maschinen und Einrichtungen zu, worauf 16,4 % aller Leasingneuverträge entfielen (Q4 2023: 15,4 %). Treiber waren hier Industriemaschinen und Werkstattgeräte sowie Büro- und Gastgewerbeeinrichtungen. Zum Ende des vierten Quartals 2024 baute grenke zudem sein internationales Vertriebsnetzwerk weiter aus auf jetzt 39,4 Tsd. Fachhandelspartner (Q4 2023: 36,2 Tsd.). Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft lag im vierten Quartal mit 17,1 % auf Vorjahresniveau (Q4 2023: 17,1 %).

Westeuropa stärkste Region Im vierten Quartal 2024 war die Region Westeuropa (ohne DACH) mit einem Wachstum von 11,3 % auf 224,2 Mio. Euro (Q4 2023: 201,5 Mio. Euro) und einem Anteil von 26,1 % am Leasingneugeschäft die stärkste Region. Darin wiederum hatte Frankreich mit 19,8 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil. An zweiter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Zuwachs von 16,1 % im Vorjahresquartalsvergleich und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 200,8 Mio. Euro (Q4 2023: 173,0 Mio. Euro). Italien war mit einem Anteil von 13,6 % am gesamten Leasingneugeschäft das stärkste Land dieser Region. Mit einem Zuwachs von 22,0 % auf 194,4 Mio. Euro lag die Region DACH volumenmäßig auf dem dritten Rang (Q4 2023: 159,4 Mio. Euro). In dieser Region ist Deutschland mit einem Anteil von 18,3 % am gesamten Neugeschäftsvolumen der größte Markt. Die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete ein Wachstum von 21,0 % bei einem Volumen von

182,7 Mio. Euro (Q4 2023: 150,9 Mio. Euro). Die übrigen Regionen erreichten ein Wachstum von 25,5 % auf 56,3 Mio. Euro (Q4 2023: 44,9 Mio. Euro). Zu dieser Kategorie gehören die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien. Wachsende Nachfrage nach Leasing Leasinglösungen zur Finanzierung von Investitionen und zur Optimierung der Liquidität sind weiter international stark gefragt. So registrierte grenke im vierten Quartal 2024 einen Zuwachs um 9 % auf rund 160.000 Leasinganfragen (Q4 2023: rund 146.000). Rund 81.000 neue Leasingverträge konnten gegenüber rund 75.000 im Vorjahr abgeschlossen werden, was einem Plus von rund 7 % entspricht. Die Umwandlungsquote lag mit 50,4 % leicht unter Vorjahresquartal (Q4 2023: 51,6 %). Die durchschnittliche Ticketgröße lag bei 10.638 Euro (Q4 2023: 9.676 Euro). Einlagen der grenke Bank mit Zuwächsen Zum Stichtag 31.12.2024 betrug das Einlagengeschäft 2.230,6 Mio. Euro, was einem Anstieg seit dem vergangenen Jahreswechsel von 37,7 % entspricht (per 31.12.2023: 1.619,4 Mio. Euro). Das zum Verkauf anstehende Factoringgeschäft erzielte im vierten Quartal 2024 einen Zuwachs von 1,8 %, was einem Neugeschäftsvolumen von 234,6 Mio. Euro entspricht (Q4 2023: 230,5 Mio. Euro). Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum bei 10,5 Mio. Euro (Q4 2023: 11,6 Mio. Euro). Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für 2024 finden Sie hier . Diese und weitere Nachrichten gibt es auch auf dem Kanal der grenke AG auf LinkedIn. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 erscheint am 13. März 2025. Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro) Q4 2024 Q4 2023 ? in %

2024

2023 ? in % Neugeschäft Leasing 858,4 729,7 17,6 3.057,0 2.581,3 18,4 DACH 194,4 159,4 22,0 705,1 625,3 12,8 Westeuropa ohne DACH 224,2 201,5 11,3 784,4 683,5 14,8 Südeuropa 200,8 173,0 16,1 732,0 595,7 22,9 Nord-/Osteuropa 182,7 150,9 21,0 640,8 524,7 22,1 Übrige Regionen 56,3 44,9 25,5 194,8 152,0 28,1 Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Neugeschäfts Leasing 149,2 117,2 27,3 518,5 426,3 21,6 DACH 27,4 20,4 34,4 95,2 80,9 17,7 Westeuropa ohne DACH 41,0 33,1 24,0 139,8 117,4 19,0 Südeuropa 34,7 27,8 24,8 123,8 102,5 20,8 Nord-/Osteuropa 34,4 26,4 30,1 117,6 93,7 25,5 Übrige Regionen 11,6 9,5 22,7 42,2 31,9 32,4 DB2-Marge (in %) 17,4 16,1 1,3pp 17,0 16,5 0,5pp Neugeschäft Factoring 234,6 230,5 1,8 910,4 838,6 8,6 DACH 76,1 73,1 4,2 297,1 295,6 0,5 Nord-/Osteuropa 96,9 100,4 -3,5 377,1 360,0 4,8 Südeuropa 61,6 57,0 8,1 236,2 183,0 29,0 grenke Bank Neugeschäft Kreditgeschäft 10,5 11,6 -9,8 37,8 45,0 -16,1

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Türkei*, USA, VAE *Das Leasingneugeschäft wurde 2023 eingestellt. Regionen Factoring: DACH: Deutschland, Schweiz Nord-/Osteuropa: Großbritannien, Irland, Polen, Ungarn Südeuropa: Italien, Portugal grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen.

Über grenke

Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30). Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Team Investor Relations

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



08.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com