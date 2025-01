DJ MÄRKTE ASIEN/US-Blacklist lastet auf Stimmung in China - Samsung stützt in Korea

DOW JONES--Erneut uneinheitlich tendieren die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Während die politischen Spannungen zwischen Washington und Peking die chinesischen Börsen abermals belasten, geht es in Sydney dank Zinssenkungshoffnungen aufwärts. Deutlich im Plus zeigt sich auch die Börse in Seoul, gestützt von Kursgewinnen des Schwergewichts Samsung Electronics. Die Tokioter Börse reagiert mit leichten Abgaben auf die negativen Vorgaben der Wall Street.

In Schanghai verliert der Composite-Index 1,2 Prozent, nachdem die USA Berichten widersprochen haben, wonach die geplanten höheren Zölle der neuen US-Regierung unter Donald Trump weniger drastisch ausfallen könnten als bislang angenommen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 1,3 Prozent nach. Technologiewerte werden verkauft, nachdem mit Enttäuschung aufgenommene Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang die Nvidia-Aktie auf Talfahrt geschickt hatten. Tencent stehen weiter unter Druck und verlieren 2,6 Prozent. Sie hatten schon am Vortag um über 7 Prozent nachgegeben, nachdem die USA Tencent und andere chinesische Unternehmen wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die "Blacklist" gesetzt hatten.

In Seoul steigt der Kospi um 1,2 Prozent. Samsung Electronics verbessern sich um 3,4 Prozent, obwohl der Chipgigant mit den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und dem Ausblick die hochgesteckten Erwartungen des Marktes verfehlt hat.

Knapp behauptet zeigt sich der japanische Aktienmarkt. Der Nikkei-225-Index sinkt um 0,2 Prozent auf 39.988 Punkte. Anleger trennen sich von Aktien des Elektroniksektors, die am Vortag zugelegt hatten. Unter anderem verlieren Advantest 2,6 Prozent und Omron 3,8 Prozent.

In Sydney , wo der Handel bereits beendet ist, gewann der S&P/ASX-200 rund 0,8 Prozent. Daten zu den australischen Verbraucherpreisen hätten Hoffnung auf Zinssenkungen der australischen Notenbank geweckt, hieß es aus dem Handel. Die Inflation war im November zwar in der Gesamtrate stärker gestiegen als erwartet, auf bereinigter Basis aber niedriger als im Oktober. Der australische Dollar gab in Reaktion auf die Preisdaten aber nur zwischenzeitlich etwas nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.349,10 +0,8% +2,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.987,99 -0,2% +0,5% 07:00 Kospi (Seoul) 2.523,22 +1,2% +1,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.191,09 -1,2% -4,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.195,98 -1,3% -1,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.859,53 +0,8% +0,90% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.622,53 -0,4% -0,76% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0354 +0,1% 1,0343 1,0408 -0,0% EUR/JPY 163,74 +0,2% 163,46 164,16 +0,5% EUR/GBP 0,8292 +0,0% 0,8290 0,8295 +0,2% GBP/USD 1,2486 +0,1% 1,2476 1,2549 -0,2% USD/JPY 158,16 +0,1% 158,04 157,70 +0,6% USD/KRW 1.454,87 +0,1% 1.453,61 1.449,58 -1,4% USD/CNY 7,1865 +0,0% 7,1855 7,1840 -0,3% USD/CNH 7,3456 +0,1% 7,3406 7,3385 +2,0% USD/HKD 7,7759 -0,0% 7,7767 7,7710 +0,1% AUD/USD 0,6230 -0,0% 0,6232 0,6271 +0,7% NZD/USD 0,5636 +0,1% 0,5633 0,5670 +0,7% Bitcoin BTC/USD 96.635,35 -0,5% 97.152,65 101.862,75 +2,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,73 74,25 +0,6% +0,48 +4,2% Brent/ICE 77,43 77,05 +0,5% +0,38 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.649,63 2.648,69 +0,0% +0,94 +1,0% Silber (Spot) 30,09 30,08 +0,0% +0,01 +4,2% Platin (Spot) 952,20 956,75 -0,5% -4,55 +5,0% Kupfer-Future 4,19 4,20 -0,1% -0,00 +4,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

