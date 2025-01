BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im abgelaufenen Jahr trotz der schwierigen Konjunktur so viel Neugeschäft abgeschlossen wie nie zuvor. Insgesamt erzielte das im SDax gelistete Unternehmen Neuverträge im Umfang von rund 3,06 Milliarden Euro und damit 18,4 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Laut Vorstandschef Sebastian Hirsch durchbrach Grenke damit zum ersten Mal die Marke von 3 Milliarden Euro. Zuletzt hatte er sich 3 bis 3,2 Milliarden Euro vorgenommen. Grenke nehme den Rückenwind mit ins Jahr 2025, sagte der Manager laut Mitteilung.

Grenke punktete 2024 beim Neugeschäft nicht nur mit Masse, sondern steigerte auch die Profitabilität. So verbesserte sich die sogenannte Deckungsbeitrag-2-Marge (DB2-Marge) von 16,5 auf 17,0 Prozent. Im vierten Quartal lag sie sogar bei 17,4 Prozent. "Damit haben wir einen soliden Grundstein gelegt für unser Ertragswachstum im Jahr 2025", sagte Finanzchef Martin Paal. Dabei rechnet er mit einer Risikovorsorge auf dem historischen Durchschnittsniveau./stw/mis