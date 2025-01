The Apollo Group nutzt ihre 55-jährige Erfolgsgeschichte, um der Kreuzfahrtindustrie preisgekrönte Full-Service-Hospitality-Management-Dienstleistungen anzubieten

Die The Apollo Group ("Apollo" oder das "Unternehmen"), der führende Anbieter von Full-Service-Hospitality-Management-Dienstleistungen für die Kreuzfahrtindustrie, hat eine transformative Wachstumsinvestition aus Mitteln bekannt gegeben, die von Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree") verwaltet werden. Apollo ist auf grundlegende und schlüsselfertige Hospitality-Dienstleistungen spezialisiert, darunter Crew-Management, Verpflegung, Verteilung von Speisen und Getränken, umfassende Beschaffung und Logistik sowie weitere damit verbundene Dienstleistungen. Diese Investition wird es Apollo ermöglichen, seinem bestehenden Kundenstamm weiterhin erstklassigen Service zu bieten und gleichzeitig seine Kapazitäten im Bereich der Lebensmittel- und Getränkeverteilung zu erweitern.

"Bei der Suche nach potenziellen Investitionspartnern stach Oaktree durch seinen praxisorientierten Ansatz und seine langjährige Erfahrung mit erfolgreichen Investitionen in F&B- und Hotelmanagementunternehmen hervor", so Jose Ramon Barrera, CEO von Apollo. "Die beträchtlichen Kapitalressourcen und die Erfahrung von Oaktree im Bereich des Hotelmanagements werden für die Umsetzung des strategischen Wachstumsplans von Apollo von entscheidender Bedeutung sein."

"Die Apollo Group und ihr Managementteam haben beeindruckende Ergebnisse erzielt und sich als bevorzugter Anbieter von Dienstleistungen im Gastgewerbe in der Kreuzfahrtbranche etabliert. Wir sind davon überzeugt, dass Apollo mit unserer Investition und Partnerschaft in der Lage sein wird, seine Präsenz und sein Dienstleistungsangebot erheblich zu erweitern, um den Wert, den es bereits für seinen Blue-Chip-Kundenstamm bietet, weiter zu steigern", sagte Jared Frandle, Managing Director für die Special Situations Strategy von Oaktree.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jose und seinem Team und sehen für Oaktree eine große Chance, Hand in Hand mit dem Managementteam zu arbeiten, um die Möglichkeiten von Apollo zu erweitern", so Matt Wilson und Jordon Kruse, Co-Portfoliomanager der Special Situations Strategy von Oaktree. "Die Kreuzfahrtbranche hat starken Rückenwind, und wir glauben, dass Apollo angesichts der entscheidenden Natur seines Serviceangebots und seiner führenden Marktposition gut positioniert ist, um davon zu profitieren."

Berater

Regions Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für The Apollo Group und Holland Knight LLP als Rechtsberater für The Apollo Group. Latham Watkins fungierte als Rechtsberater für Oaktree.

Über The Apollo Group

Die The Apollo Group ist ein preisgekröntes Full-Service-Hospitality Management Unternehmen mit Hauptsitz in Miami, Florida. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und war vor seiner Partnerschaft mit Oaktree in Familienbesitz und wurde von der Familie geführt.

Über Oaktree

Oaktree ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat und zum 30. September 2024 ein verwaltetes Vermögen von 205 Mrd. USD aufwies. Das Unternehmen legt bei Investitionen in Kredite, Aktien und Immobilien Wert auf einen opportunistischen, wertorientierten und risikokontrollierten Ansatz. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in 23 Städten weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Oaktree unter http://www.oaktreecapital.com/.

