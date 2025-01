Lenovo, ein weltweit führender Technologieanbieter, stellte auf der CES® 2025 eine bahnbrechende Reihe von KI-gestützten Lösungen vor und präsentierte mutige Innovationen in den Bereichen Handel, Gaming und Verbraucher. Mit Produkten, die darauf ausgelegt sind, Fachleute, Gamer, Kreative und Studenten gleichermaßen zu unterstützen, liefert Lenovo eine intelligentere Technologie für alle, die die Leistungsfähigkeit der KI nutzt, um personalisierte, produktive und geschützte Lösungen bereitzustellen.

Im Mittelpunkt der Innovation von Lenovo steht die Vision "Smarter AI for All", die modernste KI-Funktionen in die Copilot+-PCs und -Lösungen des Unternehmens integriert. An der Spitze dieser Bemühungen steht Lenovo AI Now ein leistungsstarker, geräteinterner, personalisierter KI-Assistent, der auf dem Llama 3-Modell von Meta basiert und natürliche Sprachverarbeitung für Aufgaben wie die Zusammenfassung von Dokumenten, den Abruf von Wissensdatenbanken und die Unterstützung von Arbeitsabläufen bietet. Darüber hinaus nutzt Legion Space die einheitliche Gaming-Plattform von Lenovo, KI, um Funktionen wie personalisierte Gameplay-Analysen, Tools zur Erstellung von Inhalten und eine nahtlose Gerätesynchronisierung bereitzustellen und so sicherzustellen, dass Gamer im gesamten Lenovo Legion-Ökosystem ein optimiertes und fesselndes Erlebnis genießen können.

"Wir bei Lenovo sind bestrebt, die Grenzen der Technologie zu erweitern, um Einzelpersonen, Unternehmen und Gamer in die Lage zu versetzen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen", sagte Luca Rossi, Präsident der Lenovo Intelligent Devices Group. "Mit KI als Herzstück unserer personalisierten, produktiven und geschützten Erfahrungen bieten unsere neuesten Geräte- und Softwareinnovationen für ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Idea, Legion und mehr nicht nur außergewöhnliche Leistung und Vielseitigkeit, sondern definieren auch die Art und Weise neu, wie Benutzer arbeiten, kreativ sind und spielen."

Neudefinition der Geschäftsproduktivität mit KI-gestützten ThinkPadund ThinkBookLösungen

Lenovo stellte seine neuesten Copilot+ PC-Geräte für Unternehmen vor, die auf moderne Arbeitsplätze und Berufstätige zugeschnitten sind:

ThinkPad X9 Aura Editions : Die ThinkPad X9 14-Zoll- und 15-Zoll-Aura-Edition-Laptops bieten professionelle Leistung und Effizienz mit Intel® Core Ultra-Prozessoren und fortschrittlichen KI-Tools wie Lenovo AI Now zur Aufgabenautomatisierung und Workflow-Optimierung. Diese Copilot+-PCs kombinieren ein völlig neues, schlankes, fortschrittliches Design mit Sicherheit auf Unternehmensebene und Premium-OLED-Displays und ermöglichen es hybriden Fachleuten, nahtlos zwischen Aufgaben zu wechseln.

: Die ThinkPad X9 14-Zoll- und 15-Zoll-Aura-Edition-Laptops bieten professionelle Leistung und Effizienz mit Intel® Core Ultra-Prozessoren und fortschrittlichen KI-Tools wie Lenovo AI Now zur Aufgabenautomatisierung und Workflow-Optimierung. Diese Copilot+-PCs kombinieren ein völlig neues, schlankes, fortschrittliches Design mit Sicherheit auf Unternehmensebene und Premium-OLED-Displays und ermöglichen es hybriden Fachleuten, nahtlos zwischen Aufgaben zu wechseln. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: Ein bahnbrechendes KI-fähiges Notebook mit einem einzigartigen rollbaren Display, das sich vertikal von 14" auf 16,7" ausdehnt. Es definiert Produktivität mit Split-Screen-Funktionalität, virtuellen Anzeigeoptionen und leistungsstarken Intel Core Ultra-Prozessoren neu.

Lenovo stellte außerdem neue ThinkCentreDesktop-Lösungen vor

ThinkCentre M90a Pro Gen 6 : Ein All-in-One-Desktop mit KI-Unterstützung für immersive Produktivität mit einem 27-Zoll-QHD-Display, integrierter KI-gestützter Rauschunterdrückung und direktionalem Audio für verbesserte virtuelle Meetings.

: Ein All-in-One-Desktop mit KI-Unterstützung für immersive Produktivität mit einem 27-Zoll-QHD-Display, integrierter KI-gestützter Rauschunterdrückung und direktionalem Audio für verbesserte virtuelle Meetings. ThinkCentre neo 50q QC : Der weltweit erste kommerzielle Desktop mit Snapdragon X-Serie, der KI-gesteuerte Workflows in einem winzigen 1-Liter-Formfaktor bietet, sorgt für überlegene Multitasking-Produktivität.

: Der weltweit erste kommerzielle Desktop mit Snapdragon X-Serie, der KI-gesteuerte Workflows in einem winzigen 1-Liter-Formfaktor bietet, sorgt für überlegene Multitasking-Produktivität. ThinkCentre neo Ultra Gen 2: Dieses kompakte Kraftpaket ist jetzt mit Intel Core Ultra-Prozessoren und Thunderbolt 4-Anschlüssen noch leistungsfähiger als zuvor.

Weitere kommerzielle Ankündigungen:

Lenovo hat sein Ökosystem mit fortschrittlichen Monitoren, Zubehör und Software zur Steigerung der Produktivität und Konnektivität weiter ausgebaut:

ThinkVision Monitore der P-Serie : Professionelle Monitore der nächsten Generation mit hoher dynamischer Farbgenauigkeit, KI-gestützter Energieeffizienz und modernem Design mit 95 recyceltem Post-Consumer-Kunststoff.

: Professionelle Monitore der nächsten Generation mit hoher dynamischer Farbgenauigkeit, KI-gestützter Energieeffizienz und modernem Design mit 95 recyceltem Post-Consumer-Kunststoff. Selbstaufladende Bluetooth-Tastatur : Eine innovative Tastatur, die durch Umgebungslicht mit Strom versorgt wird und keine Batterien benötigt. Sie verfügt über anpassbare Kippfüße, Mediensteuerungen und Echtzeit-Stromüberwachung für effiziente Arbeitsabläufe. Erhältlich in Business-Schwarz oder Consumer-Weiß.

: Eine innovative Tastatur, die durch Umgebungslicht mit Strom versorgt wird und keine Batterien benötigt. Sie verfügt über anpassbare Kippfüße, Mediensteuerungen und Echtzeit-Stromüberwachung für effiziente Arbeitsabläufe. Erhältlich in Business-Schwarz oder Consumer-Weiß. Zubehör für ThinkPad X9 : Eine durchdachte Zubehörpalette, die für professionelle Nutzer unterwegs entwickelt wurde, darunter: Lenovo X9 Charging GaN Dock ein kompakter Hub mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und Unterstützung für HDMI 2.1, USB-C und SD-Karten. Multi-Device drahtlose Maus (X9 Edition) die die Verbindung zu drei Geräten mit einer anpassbaren AI-Now-Auslösetaste ermöglicht. Lenovo TWS Ohrstöpsel (X9 Edition) mit Premium-Audio, automatischer Umschaltung und Geräuschunterdrückung für kristallklare Kommunikation. Origami X9-Hüllen stilvolle Schutzhüllen aus recycelten Materialien, die gleichzeitig als Ständer für die Workstation dienen.

: Eine durchdachte Zubehörpalette, die für professionelle Nutzer unterwegs entwickelt wurde, darunter: QHD und 4K Pro Webcams: Hochleistungs-Webcams mit Microsoft Teams-Zertifizierung und KI-gestützten Funktionen wie Teilnehmerverfolgung, Beleuchtungsanpassung und Echtzeit-Bildoptimierung für eine hervorragende Videoanrufqualität.

Dieses erweiterte Portfolio zeigt die Führungsrolle von Lenovo bei der Bereitstellung von KI-gestützten, nachhaltigen und hochgradig anpassungsfähigen Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen der heutigen Unternehmen gerecht werden.

Erweiterung des Lenovo Legion Gaming-Portfolios: Spiel ohne Grenzen

Lenovo Legion stellte eine umfassende Reihe von Gaming-Geräten, Zubehör und Software der nächsten Generation vor, die für alle Spielniveaus innovative Leistung, Innovation und Anpassungsfähigkeit bieten:

Legion Go S (8", 1) und Legion Go S (8", 1) Powered by SteamOS : Ein bahnbrechendes Handheld-Gaming-Gerät, das von AMD-Prozessoren angetrieben wird und in Windows- oder SteamOS-Versionen erhältlich ist. Es bietet unübertroffene Portabilität, konsolenähnliches Gaming und nahtlose Übergänge vom PC zum Handheld-Gerät.

: Ein bahnbrechendes Handheld-Gaming-Gerät, das von AMD-Prozessoren angetrieben wird und in Windows- oder SteamOS-Versionen erhältlich ist. Es bietet unübertroffene Portabilität, konsolenähnliches Gaming und nahtlose Übergänge vom PC zum Handheld-Gerät. Legion Go (8.8", 2) Prototyp : Zeigt Lenovos Vision für die Zukunft des Handheld-Gamings, das ein OLED PureSight-Display, erstklassige AMD Ryzen-Prozessoren und ergonomische Verbesserungen für überlegene Leistung und Komfort umfassen soll.

: Zeigt Lenovos Vision für die Zukunft des Handheld-Gamings, das ein OLED PureSight-Display, erstklassige AMD Ryzen-Prozessoren und ergonomische Verbesserungen für überlegene Leistung und Komfort umfassen soll. Laptops der Legion Pro-Serie : Die neu gestalteten Modelle Legion Pro 7i, Pro 5i und Pro 5 sind mit Intel Core Ultra- oder AMD Ryzen-Prozessoren, NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessoren und Coldfront Hyper-Kühlsystemen ausgestattet und bieten eine wettbewerbsfähige Leistung, dynamische Grafik und flüssige Bildraten.

: Die neu gestalteten Modelle Legion Pro 7i, Pro 5i und Pro 5 sind mit Intel Core Ultra- oder AMD Ryzen-Prozessoren, NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessoren und Coldfront Hyper-Kühlsystemen ausgestattet und bieten eine wettbewerbsfähige Leistung, dynamische Grafik und flüssige Bildraten. Legion 7i and Legion 5 Serien: Ultra-tragbare Gaming-Laptops mit PureSight-Displays, dünnem und leichtem Design und fortschrittlichem Wärmemanagement, die für Gamer entwickelt wurden, die MINT- und akademische Arbeitsbelastung mit AAA-Gaming in Einklang bringen.

Lenovo stellte außerdem fortschrittliche Gaming-Desktops, Monitore, LOQ-Systeme und das neueste Legion Tab vor:

Legion Tower Serie : Der Legion Tower 7i, Tower 5i und Tower 5 bieten aufrüstbare Komponenten, Intel Core Ultra- oder AMD Ryzen-Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessoren und liefern massive Leistung für E-Sport und Enthusiasten.

: Der Legion Tower 7i, Tower 5i und Tower 5 bieten aufrüstbare Komponenten, Intel Core Ultra- oder AMD Ryzen-Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessoren und liefern massive Leistung für E-Sport und Enthusiasten. Legion Pro 34WD-10 Gaming-Monitor : Ein gebogener 800R PureSight OLED-Gaming-Monitor für ultimative Immersion, mit KI-gesteuertem Einbrennschutz und leistungsstarker Grafik mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer USB-Typ-C-Lösung mit nur einem Kabel.

: Ein gebogener 800R PureSight OLED-Gaming-Monitor für ultimative Immersion, mit KI-gesteuertem Einbrennschutz und leistungsstarker Grafik mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer USB-Typ-C-Lösung mit nur einem Kabel. Legion R34w-30 Monitor : Ein vielseitiges ultraweites 34-Zoll-Display mit einer Krümmung von 1500R, einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und lebendiger Farbgenauigkeit, ideal für Gamer, die eine immersive Leistung und Produktivitätsfunktionen benötigen.

: Ein vielseitiges ultraweites 34-Zoll-Display mit einer Krümmung von 1500R, einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und lebendiger Farbgenauigkeit, ideal für Gamer, die eine immersive Leistung und Produktivitätsfunktionen benötigen. Lenovo LOQ-Portfolio : Die aktualisierten Lenovo LOQ-Geräte sind mit Intel- oder AMD-Optionen mit NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessoren, in 15-Zoll-Formfaktoren, einem neuen 17-Zoll-Formfaktor oder als Tower-Desktop erhältlich.

: Die aktualisierten Lenovo LOQ-Geräte sind mit Intel- oder AMD-Optionen mit NVIDIA GeForce RTX-Grafikprozessoren, in 15-Zoll-Formfaktoren, einem neuen 17-Zoll-Formfaktor oder als Tower-Desktop erhältlich. Lenovo Legion Tab (8.8", 3): Ein tragbares Gaming-Kraftpaket mit einem 8,8"-PureSight-Touchdisplay mit 2,5K und 165 Hz, einem Snapdragon® 8 Gen 3-Prozessor mit Raytracing-Unterstützung und 165 FPS, 12 GB RAM und 256 GB Speicher. Mit Legion Coldfront Vapor Chamber für effiziente Kühlung, einem 6550-mAh-Akku für längere Sitzungen

Die Software Legion Space wurde vollständig neu gestaltet und bietet Spielern eine verbesserte Steuerung des Ökosystems und KI-gestützte Tools:

Game Coach : Verfolgt Benutzereingaben und liefert personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Reaktionszeit, Genauigkeit und räumlichen Wahrnehmung.

: Verfolgt Benutzereingaben und liefert personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Reaktionszeit, Genauigkeit und räumlichen Wahrnehmung. Game Clip Master : Verwendet generative KI, um stundenlanges Gameplay in teilbare, für soziale Medien geeignete Highlights zu schneiden.

: Verwendet generative KI, um stundenlanges Gameplay in teilbare, für soziale Medien geeignete Highlights zu schneiden. Game Companion: Ein anpassbarer KI-Avatar, der auf das Gameplay reagiert und in Echtzeit Ermutigungen und Tipps gibt.

Lenovo Legion-Zubehör rundet das Ökosystem ab und bieten Leistung und Komfort:

Legion Go S Screen-Schutz : Robustes 9H-Glas, das das Handheld-Gerät schützt, ohne die Berührungsempfindlichkeit zu beeinträchtigen.

: Robustes 9H-Glas, das das Handheld-Gerät schützt, ohne die Berührungsempfindlichkeit zu beeinträchtigen. Legion-Schultertasche : Wasserabweisend und verstellbar, für den Transport von Legion Go-Geräten und -Zubehör unterwegs.

: Wasserabweisend und verstellbar, für den Transport von Legion Go-Geräten und -Zubehör unterwegs. Legion-Brille 2 : Aktualisierte, leichte, tragbare Virtual-Screen-Brille mit hellerer Darstellung, größerem Farbraum und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für private, immersive Spielerlebnisse.

: Aktualisierte, leichte, tragbare Virtual-Screen-Brille mit hellerer Darstellung, größerem Farbraum und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz für private, immersive Spielerlebnisse. Legion H410 Drahtloses Gaming-Headset: High-Fidelity-Sound, Dual-Konnektivität (2,4 GHz und Bluetooth 5.2) und ein Flip-to-Mute-Mikrofon für nahtlosen, leistungsstarken Klang.

Mit dieser erweiterten Palette an Geräten, Monitoren, Zubehör und Software-Innovationen definiert Lenovo Legion die Möglichkeiten im Gaming-Bereich immer wieder neu und ermöglicht es Spielern aller Spielstärken, auf ihre eigene Art zu spielen ob zu Hause, im Klassenzimmer oder unterwegs.

Kreativität und Produktivität fördern mit KI-fähigen Lenovo Yoga-, IdeaPad- und IdeaCentre-Geräten

Lenovo stellte seine neueste Reihe KI-gesteuerter Yoga-, IdeaPad- und IdeaCentre-Geräte vor, die darauf ausgelegt sind, Kreativität, Produktivität und Unterhaltungserlebnisse zu transformieren:

Yoga Slim 9i (14", 10) : Der weltweit erste Laptop mit Camera-under-Display-Technologie (CUD) bietet ein beeindruckendes Screen-to-Body-Verhältnis von 98 und ein 4K PureSight Pro OLED-Display für ein nahtloses, randloses kreatives Erlebnis. Dieser Copilot+ PC mit Intel® Core Ultra-Prozessoren kombiniert Portabilität mit Energieeffizienz und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden.

: Der weltweit erste Laptop mit Camera-under-Display-Technologie (CUD) bietet ein beeindruckendes Screen-to-Body-Verhältnis von 98 und ein 4K PureSight Pro OLED-Display für ein nahtloses, randloses kreatives Erlebnis. Dieser Copilot+ PC mit Intel® Core Ultra-Prozessoren kombiniert Portabilität mit Energieeffizienz und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden. Yoga Book 9i (14", 10) : Ein Dual-Screen-OLED-Convertible-Laptop, der als tragbares Kreativstudio mit KI-Tools wie Smart Note für verbesserte Notizen und Smart Reader für KI-generierte Buchzusammenfassungen dient. Seine Air Gestures optimieren das Multitasking auf seinen lebendigen Displays.

: Ein Dual-Screen-OLED-Convertible-Laptop, der als tragbares Kreativstudio mit KI-Tools wie für verbesserte Notizen und für KI-generierte Buchzusammenfassungen dient. Seine Air Gestures optimieren das Multitasking auf seinen lebendigen Displays. Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14", 10) : Ein konvertierbarer Copilot+-PC mit Intel Core Ultra-Prozessoren, Anpassungsfunktionen der Lenovo Aura Edition, Foto-Sharing und Support-Zugang. Er verfügt über eine hochwertige OLED-Anzeige, die es Kreativen ermöglicht, dank des flexiblen 360-Grad-Designs frei zu arbeiten.

: Ein konvertierbarer Copilot+-PC mit Intel Core Ultra-Prozessoren, Anpassungsfunktionen der Lenovo Aura Edition, Foto-Sharing und Support-Zugang. Er verfügt über eine hochwertige OLED-Anzeige, die es Kreativen ermöglicht, dank des flexiblen 360-Grad-Designs frei zu arbeiten. Yoga Tab Plus: Das erste KI-Tablet von Lenovo mit einem 12,7-Zoll-3K-Antireflex-Display, einem Snapdragon® 8 Gen 3-Prozessor und intelligenten KI-Tools wie AI Note und AI Transcript für mehr Produktivität und Kreativität.

Lenovo stellte außerdem weitere neue Yoga and IdeaPad-Laptops für vielseitige Benutzer vor:

Yoga Slim 7i Aura Edition : Eine schlanke, KI-gestützte kreative Leinwand mit einem 2,8K-OLED-Display und Lenovo Aura Edition-Funktionen, einschließlich Smart Modes für personalisierte Produktivität.

: Eine schlanke, KI-gestützte kreative Leinwand mit einem 2,8K-OLED-Display und Lenovo Aura Edition-Funktionen, einschließlich Smart Modes für personalisierte Produktivität. Yoga 7i 2-in-1 Series : Konvertibare Laptops, die in 14-Zoll- und 16-Zoll-Optionen erhältlich sind, mit OLED PureSight-Displays und vielseitigen Formfaktoren für Kreative, die viel unterwegs sind.

: Konvertibare Laptops, die in 14-Zoll- und 16-Zoll-Optionen erhältlich sind, mit OLED PureSight-Displays und vielseitigen Formfaktoren für Kreative, die viel unterwegs sind. IdeaPad Pro 5i (16", 10): in Produktivitätswunder mit Intel Core Ultra-Prozessoren, NVIDIA GeForce RTX-Grafik und einem OLED-Display mit bis zu 135 W TDP für intensive kreative Aufgaben.

IdeaCentre Desktops bieten kompakte Leistung und KI-gesteuerte Funktionen für kreative und private Anwender:

IdeaCentre Mini x (1L, 10) : Der weltweit erste Desktop-PC für Verbraucher, der mit Prozessoren der Snapdragon X-Serie betrieben wird.

: Der weltweit erste Desktop-PC für Verbraucher, der mit Prozessoren der Snapdragon X-Serie betrieben wird. IdeaCentre Tower (17L, 10): Ein anpassbarer Desktop-PC mit Intel Core Ultra-Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX-Grafik für hohe Leistung und Erweiterbarkeit.

Zusätzlich zum Yoga Tab Plus hat Lenovo sein Tablet-Sortiment weiter ausgebaut, um Studenten, Kreative und Familien zu unterstützen:

Idea Tab Pro : Ein intelligentes Lerntablett mit Circle to Search und Google Gemini, das ein 3K-Display und eine verbesserte Systemleistung mit MediaTek Dimensity 8300 bietet.

: Ein intelligentes Lerntablett mit Circle to Search und Google Gemini, das ein 3K-Display und eine verbesserte Systemleistung mit MediaTek Dimensity 8300 bietet. Lenovo Tab: Ein leichtes und vielseitiges 10,1-Zoll-Tablet mit anpassbaren Hüllen, ideal für Unterhaltung und den Einsatz unterwegs.

Diese erweiterte Produktpalette für Verbraucher vereint modernste KI-Funktionen, innovatives Design und benutzerorientierte Funktionen und ermöglicht es Kreativen, Studenten und Familien, ihr Potenzial in einer KI-gesteuerten Welt voll auszuschöpfen.

Eine Vision für die Zukunft: KI-gesteuerte Innovation und Konzeptgeräte

Lenovo präsentierte visionäre KI-Konzepte, die die Zukunft intelligenter, anpassungsfähiger Technologie aufzeigen:

KI-Display : Integriert KI zur Optimierung der Benutzerinteraktion mit Funktionen wie automatischer Bildschirmdrehung, -erhöhung und -neigung, Haltungswarnungen und Sprachsteuerung für ein intelligenteres, gesünderes Benutzererlebnis.

: Integriert KI zur Optimierung der Benutzerinteraktion mit Funktionen wie automatischer Bildschirmdrehung, -erhöhung und -neigung, Haltungswarnungen und Sprachsteuerung für ein intelligenteres, gesünderes Benutzererlebnis. KI-Reiseset : KI-fähige Wearables, darunter ein Armband und ein Anhänger, die Reisenden auf der ganzen Welt personalisierte Aktivitätsverfolgung, Produktivitätsinformationen und Echtzeit-Sprachübersetzung bieten.

: KI-fähige Wearables, darunter ein Armband und ein Anhänger, die Reisenden auf der ganzen Welt personalisierte Aktivitätsverfolgung, Produktivitätsinformationen und Echtzeit-Sprachübersetzung bieten. Lenovo Action Assistant : Ein KI-Assistent, der auf einem Large Action Model basiert und komplexe, mehrstufige Aufgaben automatisiert, indem er natürliche Sprache in umsetzbare Schritte umwandelt und so Arbeitsabläufe für Fachleute optimiert.

: Ein KI-Assistent, der auf einem Large Action Model basiert und komplexe, mehrstufige Aufgaben automatisiert, indem er natürliche Sprache in umsetzbare Schritte umwandelt und so Arbeitsabläufe für Fachleute optimiert. AdaptX-Maus : Eine modulare, vielseitige Maus, die sich in ein ergonomisches Werkzeug, eine Reisestation oder eine Notfall-Powerbank verwandeln lässt und so Praktikabilität mit Portabilität verbindet.

: Eine modulare, vielseitige Maus, die sich in ein ergonomisches Werkzeug, eine Reisestation oder eine Notfall-Powerbank verwandeln lässt und so Praktikabilität mit Portabilität verbindet. KI-Kopfhörer: Fortschrittliche Kopfhörer mit Echtzeit-Sprachübersetzung, Stimmabdruck-Rauschunterdrückung und KI-generiertem Stimmklonen für eine nahtlose, authentische Kommunikation.

Diese zukunftsweisenden Konzepte unterstreichen das Engagement von Lenovo, modernste KI-Technologie mit benutzerorientiertem Design zu verbinden und Lösungen zu schaffen, die zukünftige Anforderungen vorwegnehmen und Produktivität, Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit neu definieren.

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Lenovos kontinuierliche Investitionen in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle, überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://lenovo.com Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

