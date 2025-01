ECN, ein weltweit führender Medieninhaber von DOOH-Werbung in Bürogebäuden, gab heute eine neue Partnerschaft mit VIOOH, einer globalen Supply Side Plattform (SSP) für DOOH-Werbung, bekannt. Dank dieser Partnerschaft wird sich VIOOHs globale Präsenz nun auch auf hochwertige Büroimmobilien in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich erstrecken.

VIOOH setzt seine moderne Technologieplattform und globale Präsenz ein, um Käufer und Verkäufer von DOOH-Werbung nahtlos miteinander zu vernetzen, und bietet eine optimierte Erfahrung im Bereich programmatischer Werbung. Durch die neue Partnerschaft können Werbetreibende auf der ganzen Welt in hochwertigen Büroimmobilien, die strategisch in Geschäftsvierteln großer Städte und regionaler Gebiete angesiedelt sind, auf das Werbeinventar von ECN zugreifen.

Das ECN-Netzwerk erstreckt sich über 25 Städte auf dem europäischen Kontinent und im Vereinigten Königreich und ergänzt das Inventar von VIOOH mit weiteren 870 Bildschirmen für programmatische Werbung.

In Frankreich erzeugt ECN jeden Monat mehr als 26 Millionen Impressionen auf 298 digitalen Bildschirmen und in 203 Bürogebäuden, die sich unter anderem in Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Bordeaux und Toulouse befinden.

In Deutschland erreicht das Unternehmen pro Monat über 25 Millionen Impressionen auf 281 digitalen Bildschirmen und in 216 Bürogebäuden in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, Leipzig, Dresden, Mannheim, Essen und Dortmund.

Im Vereinigten Königreich verzeichnet ECN monatlich über 22 Millionen Impressionen auf 276 digitalen Bildschirmen und in 154 Bürogebäuden in strategisch wichtigen Städten wie London, Birmingham, Manchester, Edinburgh und Bristol.

"Diese neue Partnerschaft eröffnet Werbetreibenden die spannende neue Chance, viele wohlhabende Unternehmen und Verbraucher in hochwertigen Büroräumen wichtiger europäischer Städte zu erreichen. VIOOH kann seinen Echtzeit-Handel im Bereich programmatischer DOOH-Werbung dadurch weiter stärken und einen unglaublich wertvollen neuen Medienkanal für internationale und lokale Werbetreibende anbieten", sagte Gavin Wilson, Chief Customer Revenue Officer von VIOOH

"Wir freuen uns darauf, in unserem ganzen schnell wachsenden Netzwerk im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Kontinent mit VIOOH's Experten für programmatische Werbung zusammenzuarbeiten. Durch die Kombination unseres erstklassigen Inventars mit den bestehenden Partnerschaften von VIOOH können wir Werbetreibenden eine überzeugende strategische Lösung bieten, um eine große Anzahl von Geschäftsleuten und Angestellten zu erreichen", meinte Charles Parry-Okeden, Global CEO von ECN

Programmatische DOOH-Werbung bietet Werbetreibenden mehr Flexibilität und präzise Targeting-Möglichkeiten. Durch höhere Effizienz kann die maximale Interaktion und Wirkung gewährleistet werden.

