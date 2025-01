Krypto Crash: Wall Street Pepe explodiert weiter

Gestern war der erste Tag in diesem Jahr, an dem der Bitcoin-Kurs gefallen ist. Obwohl die Prognosen für das restliche Jahr extrem bullish sind, ist es gestern zu einem massiven Abverkauf von Bitcoin, Ethereum und Co. gekommen. Unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung findet sich nur ein Coin, der in den letzten 24 Stunden Gewinne erzielt hat. Für den Rest ging es steil bergab. Auch jenseits der Top 100 zeigt sich ein ähnliches Bild. Lediglich Wall Street Pepe ($WEPE) widersetzt sich den Bären und steigt immer weiter.

Korrektur am Kryptomarkt

Das Jahr hat sehr stark angefangen. Der Bitcoin-Kurs ist in den ersten 6 Tagen gestiegen, auch Ethereum lag seit dem Jahreswechsel schon fast 10 % im Gewinn. Zumindest bis gestern. Nachdem der Bitcoin-Kurs um über 5 % eingebrochen ist, ging es auch für $ETH, $XRP; $SOL und alle anderen Top Coins steil bergab. Auch heute konnten sich die meisten Coins noch nicht erholen.

(Top Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Die Gründe für den Krypto Crash dürften auf den gestern veröffentlichten ISM Einkaufsmanagerindex zurückzuführen sein, der gezeigt hat, dass sich die Wirtschaft in den USA besser entwickelt als bisher angenommen. Das klingt zwar gut, senkt aber die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Bleiben die Zinsen hoch, fließt auch weniger Kapital in den Kryptomarkt, da sicherere Anlageklassen dann lukrativ bleiben und Anleger weniger Risikokapital locker machen.

Die Auswirkungen waren gestern sofort nach der Veröffentlichung des Berichts zu spüren, auch wenn die langfristigen Prognosen bullish bleiben. Anders sieht es dagegen beim neuen Wall Street Pepe ($WEPE) aus. Hier haben scheinbar viele Anleger die Gelegenheit genutzt, einen Teil ihres Kapitals in das Initial Coin Offering (ICO) zu investieren, weshalb die Nachfrage hier explodiert ist.

Jetzt mehr über Wall Street Pepe erfahren.

Wall Street Pepe explodiert trotz Korrektur

Wall Street Pepe ($WEPE) ist ein neuer Coin, der derzeit extrem viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Schon im letzten Jahr waren Meme Coins die beliebtesten Coins am Kryptomarkt mit dem höchsten Gewinnpotenzial, auch wenn das Risiko hier natürlich höher ist. Dieser Trend scheint sich nun auch fortzusetzen. Wall Street Pepe bricht inzwischen alle Rekorde und explodiert auf fast 44 Millionen Dollar, obwohl der Coin noch im ICO angeboten und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird.

($WEPE Token-Vorverkauf - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Während eines Initial Coin Offerings haben Anleger noch die Möglichkeit, neue Kryptowährungen vor dem Listing an den Börsen direkt von den Entwicklern zu kaufen. Dabei wird der Preis noch fix vorgegeben. Erst nach dem Listing an den Börsen unterliegt der Kurs den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage. Das ist auch der Grund, warum $WEPE-Investoren von der Korrektur nicht betroffen waren.

Bei Wall Street Pepe haben Anleger sogar noch den großen Vorteil, dass der Preis während des Vorverkaufs mehrfach angehoben wird. Wer hier investiert war, konnte also schon einen ersten Buchgewinn mitnehmen, während der restliche Markt korrigiert hat. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Nachfrage von gestern auf heute nochmal so stark gestiegen ist.

Aufgrund des erfolgreichen Presales, der Wall Street Pepe schon jetzt zu einem der gehyptesten Meme Coins macht, gehen Analysten davon aus, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte, was für frühe Investoren Renditen von weit mehr als 1.000 % bedeuten würde. Außerdem sorgt eine Staking-Funktion dafür, dass sich Anleger ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token aufbauen können.

($WEPE Staking Dashboard - Quelle: Wall Street Pepe Website)

Die Staking-Rendite variiert mit der Anzahl der Token, die im Staking-Protokoll gebunden sind und liegt derzeit noch bei 29 %. Diese überdurchschnittlich hohe Rendite hat dazu geführt, dass die meisten Käufer ihre $WEPE-Token schon während des Presales staken. Daher sind schon über 27 Milliarden $WEPE-Token im Staking Pool gebunden, wodurch das angebot zusätzlich verknappt wird und die Chance auf eine Kursexplosion steigt, da gestakte Token beim Launch nicht sofort wieder verkauft werden können.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE Im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.