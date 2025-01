Paris/ Karlsruhe (ots) -- Neoen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, hat mit dem Baustart für einen Batteriespeicher in Arneburg seine Expansion auf den deutschen Markt begonnen.- Die Anlage wird voraussichtlich ab 2026 voll einsatzbereit sein. Mit einer Kapazität von 45 MW / 90 MWh wird sie aktiv zur Stabilisierung des Energiesystems beitragen.- Der Batteriespeicher in Arneburg ist das erste Projekt, das Neoen in Deutschland realisiert. Die umfangreiche Projektpipeline von über 1 GW in verschiedenen Entwicklungsstadien zeigt die ambitionierten Wachstumsziele von Neoen in Deutschland.- Dabei greift Neoen auf umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von Batteriespeichern zurück.Neoen (ISIN: FR0011675362, Ticker: NEOEN), einer der weltweit führenden Erzeuger erneuerbarer Energien und Betreiber von Batteriespeichern, hat im Dezember 2024 dem Speichersystem-Hersteller Nidec den Auftrag für den Bau der Batterieanlage in Arneburg erteilt. Dies ist die erste Anlage von Neoen in Deutschland.Der Batteriespeicher hat eine Kapazität von 45 MW / 90 MWh und wird in der Nähe von Arneburg (Sachsen-Anhalt) errichtet. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2026 geplant. Neoen hält an seinem Geschäftsmodell fest und wird 100 % der Anteile am Batteriespeicher Arneburg halten und die Anlage langfristig selbst betreiben.Der Batteriespeicher trägt dazu bei, das Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und -verbrauch in Echtzeit zu wahren. Dies erhöht die Netzstabilität und erleichtert die Integration erneuerbarer Energiequellen. Im Zuge der fortschreitenden Energiewende in Deutschland werden Batteriespeicher wie der in Arneburg eine Schlüsselrolle bei der Netzstabilisierung spielen und zugleich für mehr Flexibilität sorgen.Neoen nutzt seine umfassende Expertise in der Entwicklung und dem Betrieb von Großbatterien für die Expansion nach Deutschland. Dabei baut das Unternehmen auf seinem Erfolg in zahlreichen anderen Märkten auf. Seit 2017 nimmt Neoen weltweit eine Vorreiterrolle im Bereich der Batteriespeicher ein und hat sich als führender Entwickler von Batterien etabliert. Das globale in Betrieb oder im Bau befindliche Speicherportfolio des Unternehmens umfasst derzeit 2,3 GW / 5,3 GWh.Dazu zählen einige der weltweit größten Batterien, wie die Western Downs Battery (270 MW / 540 MWh) oder die Collie Battery (560 MW / 2.240 MWh) in Australien. Auch in Europa ist Neoen mit bedeutenden Projekten vertreten, darunter die Isbillen Power Reserve (93,9 MW / 93,9 MWh) in Schweden sowie die Yllikkälä Power Reserve One und Two in Finnland (zusammen 86,4 MW / 142,9 MWh), die größten in den skandinavischen Ländern.Neoen verfolgt mit dieser Erstinvestition das Ziel, sich im deutschen Batteriemarkt zu etablieren. Seit der Eröffnung eines deutschen Büros in Karlsruhe im Jahr 2023 treibt Neoen die Entwicklung mehrerer Speicherprojekte in ganz Deutschland voran und hat bereits ein Projektportfolio von über 1 GW aufgebaut.Andrés Marx, Geschäftsführer von Neoen Deutschland, sagt: "Der Baubeginn des Batteriespeichers Arneburg ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Deutschland bei seiner Wende zu sauberer und zuverlässiger Energie zu unterstützen. Wir sind insbesondere dem Landkreis, der Gemeinde und dem Netzbetreiber in Arneburg für ihre Unterstützung bei der Realisierung dieses Projekts dankbar. Arneburg ebnet den Weg für die Zukunft von Neoen in Deutschland, wo wir ehrgeizige Ziele verfolgen und bereits mehrere Projekte in fortgeschrittener Entwicklungsphase sind."Xavier Barbaro, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von Neoen, ergänzt:"Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers Arneburg stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, zumal wir erst seit zwei Jahren in Deutschland tätig sind. Ich danke dem Neoen-Team in Deutschland für diese herausragende Leistung. Batteriespeicher spielen eine zunehmend entscheidende Rolle bei der Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz und erhöhen dessen Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Als führendes Unternehmen für Energiespeicher freuen wir uns, unser umfangreiches Know-How für die Energiewende einzusetzen, in Deutschland und weltweit."Über NeoenNeoen wurde 2008 gegründet und zählt zu den weltweit führenden unabhängigen Erzeugern erneuerbarer Energien. Mit seiner Expertise in den Bereichen Solarenergie, Windkraft und Energiespeicherung treibt das Unternehmen die Energiewende voran, indem es auf vier Kontinenten wettbewerbsfähige, umweltfreundliche und regionale Energie produziert. In den vergangenen sieben Jahren hat Neoen seine operative Kapazität versechsfacht und verfügt nun über mehr als 8,9 GW an Anlagen in Betrieb oder im Bau.Zu den bereits operativen Vorzeigeprojekten von Neoen gehören der leistungsstärkste Solarpark Frankreichs (300 MWp) in Cestas, der größte Windpark Finnlands (404 MW) in Mutkalampi sowie einige der weltweit leistungsstärksten Batteriespeicher, darunter die Collie Battery (219 MW / 877 MWh) und die Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) in Australien.Neoen ist ein wachstumsstarkes Unternehmen und strebt an, bis 2025 eine Kapazität von 10 GW in Betrieb oder im Bau zu haben. 