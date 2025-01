8. Januar 2025. Agorana Media Group, Vancouver, Canada: FPX Nickel Corp. unbekannte und völlig unterbewertete Nickelgesellschaft erhält Genehmigung zum Rückkauf von eigenen Aktien.

FPX Nickel Corp. (Symbol Frankfurt: FP5/ WKN A2DYUW/ ISIN CA3025911023/ Symbol TSX: FPX), hat im Dezember 2024 von der TSX (Börse Toronto) die Genehmigung erhalten, eigene Aktien vom Markt zurückzukaufen. FPX Nickel Corp. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen mit Lagerstätten und Liegenschaften in British Columbia/Kanada. FPX besitzt, neben diversen anderen Projekten. 100% des Baptiste Nickel Projekts, das in einer Machbarkeitsstudie Ende 2023 auf einen Wert von über US$ 2 Milliarden geschätzt wurde. Nach dieser Bewertung hat das Unternehmen also einen Barwert von mehr als US$ 2 Milliarden, notiert aber derzeit mit nur EUR 55 Mio. bei einem Bruchteil des tatsächlichen Wertes. Hinzu kommt ein Kassenbestand zum 31.12.2024 von mehr als 36 Millionen Dollar. Die Bewertung erscheint daher geradezu lächerlich. Research- und Investmentgesellschaften sehen das ähnlich und geben Bewertungen von bis zu US$ 1 pro Aktie, was auf Basis des aktuellen Aktienkurses von ca. € 0,16 einem Kurspotenzial von über 600% entspricht. FPX Nickel ist ein noch relativ unbekanntes Unternehmen und bietet daher risikobewussten Investoren derzeit ein unglaublich attraktives Einstiegsniveau. Wir sind der Meinung, dass dieses Unternehmen ein absoluter "Strong Buy" ist.

Top Aktionäre

Im Januar 2024 hat Sumitomo Metals, einer der größten Stahlproduzenten der Welt, mehr als 14 Millionen US-Dollar in FPX Nickel Corp. investiert, um sich den Zugang zu Nickel für die eigene Stahlproduktion zu sichern. Aber nicht nur Sumitomo Metals will sich die Nickelversorgung sichern. Auch Otokumpu, einer der größten europäischen Stahlproduzenten mit Sitz in Skandinavien, hat sich mit einer Investition von 16 Millionen Dollar im Jahr 2023 den Zugang zu dem Spezialnickel von FPX gesichert. Darüber hinaus hat FPX Nickel von der kanadischen Regierung einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 725.000 $ erhalten, was sicherlich auch für dieses super Unternehmen spricht.

Zuliefervereinbarung und Kooperation mit Toyota & Panasonic (PPES), JOGMEC

FPX Nickel ist auch das erste nordamerikanische Unternehmen, das eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit PPES (Toyota und Panasonic, zwei führenden Unternehmen im Bereich Elektrobatterien) und JOGMEC, der japanischen Allianz für die weltweite Entdeckung neuer Awaruite-Vorkommen, unterzeichnet hat. Diese Partnerschaften werden es FPX ermöglichen, das notwendige Kapital für die Umsetzung und Erweiterung der Projekte zu erhalten.

Awaruite - Der Spezial-Nickel

FPX Nickel hat mit der Lagerstätte Baptiste ein besonderes Nickelvorkommen entdeckt. Es handelt sich um Awaruit-Nickel, eine besondere Art von Nickel. Awaruit-Nickel ist kein Sulfid, wie die meisten Nickelvorkommen, es ist aber auch kein Laterit, das Nickel ist hier in einem Mineral namens Awaruit enthalten. Der Hauptunterschied zwischen Awaruit und Sulfidnickel ist das Fehlen von Schwefel in der Chemie des Minerals selbst. Dies hat den Vorteil, dass Awaruit-Nickel durch Magnetabscheidung gewonnen werden kann und nicht durch Flotation, wie es bei Sulfid-Lagerstätten der Fall ist. Es muss also keine teure Flotationsanlage gebaut werden. Der Kostenvorteil ist enorm.

