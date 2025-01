Der Dax knüpfte am Dienstag an seine Rally vom Vortag an und kletterte bis auf 20.391 Punkte, bevor er im US-Handel einen Teil seiner Gewinne wieder abgab. Den Handelstag beendete er schließlich mit einem Plus von 124 Punkten (0,62%) bei 20.340 Zählern. Damit hat er das Abriss-Gap vom 18. Dezember bei 20.242 Punkten geschlossen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...