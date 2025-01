DJ EUREX/Renten-Futures ziehen nach schwachen deutschen Konjunkturdaten leicht an

DOW JONES--Leicht nach oben geht es am Vormittag mit den deutschen Renten-Futures. Treibend wirken neue schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland, was Zinssenkungsfantasien für die EZB schürt. So sank der Umsatz im Einzelhandel im November, wohingegen ein Plus erwartet wurde. Zugleich sank der Auftragseingang der deutschen Industrie stark um über 5 Prozent, während Analysten eine Stagnation erwartet hatten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 12 Ticks auf 132,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,14 Prozent und das Tagestief bei 131,90 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 22.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 22 Ticks auf 128,90 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 117,21 Prozent.

January 08, 2025 02:31 ET (07:31 GMT)

