Peter Mümmler wird neuer Finanzvorstand bei LPKF CORPORATE NEWS - GARBSEN, 8. JANUAR 2025 Die LPKF Laser & Electronics SE gibt bekannt, dass Peter Mümmler mit Wirkung zum 1. April 2025 als Finanzvorstand mit einer Vertragslaufzeit von zunächst 3 Jahren in den Vorstand eintreten wird. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung, davon 20 in leitenden Positionen im Finanzbereich und in strategischen Führungspositionen, bringt Peter Mümmler eine Fülle von Kenntnissen und Erfahrungen in seine neue Aufgabe bei LPKF ein. Er wird unter anderem für das Finanzwesen, die konzernweiten Kostenoptimierungsprogramme, die Kapitalallokation, Recht & Compliance und den Einkauf verantwortlich sein. Darüber hinaus wird er eine wichtige Führungsrolle bei der Ausrichtung der Finanz- und Geschäftsstrategie des Unternehmens spielen, um die langfristigen Wachstumsziele zu unterstützen und den Shareholder Value zu steigern. "Mümmler bringt eine Kombination aus tiefem technischem Wissen und finanzieller Expertise mit, die auch die Bereiche Unternehmensfinanzierung, Strategie, Kapitalallokation und M&A umfasst", sagt Jean-Michel Richard, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Mümmlers nachgewiesene Erfolgsbilanz in Bezug auf strategische Visionen, starke Führungsqualität und sein Engagement für die Förderung einer ergebnisorientierten, positiven Unternehmenskultur werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir gemeinsam Innovation und Wachstum vorantreiben." Mümmler fügt hinzu: "Ich freue mich, in dieser wichtigen Wachstumsphase zu LPKF zu stoßen und zum weiteren Erfolg des Unternehmens beizutragen. LPKF ist ein Technologieführer mit einer starken Kultur. Ich freue mich darauf, mit Klaus Fiedler und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um finanzielle Exzellenz, operative Effizienz und die Transformation des Unternehmens voranzutreiben und die Wertschöpfung zu beschleunigen." Über Peter Mümmler Mümmler war Interims-CFO und Geschäftsführer bei Heramba Plc (ehemals Kiepe Electronic GmbH, eine Ausgliederung von Knorr Bremse), wo er das Unternehmen durch ein NASDAQ-Listing führte. Seine berufliche Laufbahn begann bei Siemens, wo er 25 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Einkauf, Controlling, IT, M&A und Integration, Finanz- und Wirtschaftsprüfung und globale Produktionsbetriebe in leitenden Positionen tätig war, darunter vier Jahre in Dallas (USA) und Shanghai (China). Danach wechselte Mümmler zu Alstom Transportation als VP Finance, Europe, wo er die Integration von Bombardier leitete, bevor er sich auf die DACH-Region für M&A und Integration, kulturelle Transformation und die Erzielung von Kostensynergien konzentrierte. ÜBER LPKF Die LPKF Laser & Electronics SE ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations



