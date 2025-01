DJ MÄRKTE ASIEN/Konsumprogramm stützt in Schanghai - Samsung beflügelt Börse Seoul

DOW JONES--Erneut uneinheitlich haben die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte tendiert. Während die politischen Spannungen zwischen Washington und Peking die chinesischen Börsen abermals belasteten, ging es in Sydney dank Zinssenkungshoffnungen aufwärts. Deutlich im Plus zeigte sich auch die Börse in Seoul, gestützt von Kursgewinnen des Schwergewichts Samsung Electronics. Die Tokioter Börse reagierte mit leichten Abgaben auf die negativen Vorgaben der Wall Street.

In Schanghai erholte sich der Composite-Index im späten Handel von zeitweise deutlichen Verlusten und schloss kaum verändert. Stützend wirkte das neue Konsumprogramm der chinesischen Regierung, das den Kauf neuer Haushaltsgeräte mit Zuschüssen fördert. Unter den Aktien der Hersteller solcher Geräte stiegen Midea, Haier und Gree Electric Appliances um bis zu 3,5 Prozent. Der Markt war zuvor unter Druck geraten, nachdem die USA Berichten widersprochen hatten, wonach die geplanten höheren Zölle der neuen US-Regierung unter Donald Trump weniger drastisch ausfallen könnten als bislang angenommen.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 0,9 Prozent im Minus. Technologiewerte wurden verkauft, nachdem mit Enttäuschung aufgenommene Aussagen von Nvidia-Chef Jensen Huang die Nvidia-Aktie auf Talfahrt geschickt hatten. Tencent standen weiter unter Druck und verloren 2,2 Prozent. Sie hatten schon am Vortag kräftig nachgegeben, nachdem die USA Tencent und andere chinesische Unternehmen wegen mutmaßlicher Verbindungen zum chinesischen Militär auf die "Blacklist" gesetzt hatten.

In Seoul stieg der Kospi um 1,2 Prozent. Samsung Electronics verbesserten sich um 3,4 Prozent, obwohl der Chipgigant mit den vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und dem Ausblick die hochgesteckten Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Stützend wirkten Aussagen des CEO von Nividia, Jensen Huang, auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas. Huang zeigte sich zuversichtlich, dass Samsung die technischen Herausforderungen an die neue Generation von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) meistern werde. Diese kommen auch in den KI-Systemen zum Einsatz.

Unbeeindruckt von einem schwachen Ausblick zeigte sich auch die Aktie von LG Electronics, die um 1,4 Prozent stieg. Das Unternehmen erwartet eine Halbierung seines Gewinns im vierten Quartal. Anleger hätten hier wohl auf den geplanten Börsengang des indischen Tochterunternehmens gesetzt, hieß es. Das IPO könnte den Wert der Muttergesellschaft kräftig steigern, hatten Analysten schon nach Bekanntwerden der Pläne im Dezember vermutet.

Etwas leichter zeigte sich der japanische Aktienmarkt. Der Nikkei-225-Index sank um 0,3 Prozent auf 39.981 Punkte. Anleger trennten sich von Aktien des Elektroniksektors, die am Vortag zugelegt hatten. Unter anderem verloren Renesas 2,4 Prozent und Omron 3,9 Prozent. Sumitomo Rubber stiegen um 1,2 Prozent. Das Unternehmen kauft die Marke Dunlop des US-Reifenherstellers Goodyear für 700 Millionen Dollar.

In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent. Daten zu den australischen Verbraucherpreisen hätten Hoffnung auf Zinssenkungen der australischen Notenbank geweckt, hieß es aus dem Handel. Die Inflation war im November zwar in der Gesamtrate stärker gestiegen als erwartet, auf bereinigter Basis aber niedriger als im Oktober. Der australische Dollar gab in Reaktion auf die Preisdaten aber nur zwischenzeitlich etwas nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.349,10 +0,8% +2,3% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.981,06 -0,3% +0,5% 07:00 Kospi (Seoul) 2.521,05 +1,2% +1,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.230,17 +0,0% -3,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.264,44 -0,9% -3,2% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.407,33 -1,0% +1,6% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.865,60 +1,0% +1,07% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,98 -0,6% -0,76% 10:00 BSE (Mumbai) 77.706,33 -0,5% -0,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0345 +0,0% 1,0343 1,0408 -0,1% EUR/JPY 163,40 -0,0% 163,46 164,16 +0,3% EUR/GBP 0,8287 -0,0% 0,8290 0,8295 +0,1% GBP/USD 1,2482 +0,0% 1,2476 1,2549 -0,3% USD/JPY 157,96 -0,1% 158,04 157,70 +0,4% USD/KRW 1.455,42 +0,1% 1.453,61 1.449,58 -1,4% USD/CNY 7,1873 +0,0% 7,1855 7,1840 -0,3% USD/CNH 7,3472 +0,1% 7,3406 7,3385 +2,0% USD/HKD 7,7750 -0,0% 7,7767 7,7710 +0,1% AUD/USD 0,6231 -0,0% 0,6232 0,6271 +0,7% NZD/USD 0,5636 +0,0% 0,5633 0,5670 +0,7% Bitcoin BTC/USD 95.443,35 -1,8% 97.152,65 101.862,75 +0,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,68 74,25 +0,6% +0,43 +4,1% Brent/ICE 77,44 77,05 +0,5% +0,39 +3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.653,92 2.648,69 +0,2% +5,24 +1,1% Silber (Spot) 30,10 30,08 +0,1% +0,02 +4,2% Platin (Spot) 956,40 956,75 -0,0% -0,35 +5,5% Kupfer-Future 4,19 4,20 -0,0% -0,00 +4,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2025 02:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.