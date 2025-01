Zinssenkungen stärken Aktienmärkte Mit einem Plus von 18,8% legte der DAX nach +20% in 2023 ein zweites Gewinnjahr in Folge hin. In der ersten Dezemberhälfte kletterte der Leitindex auf ein neues Allzeithoch mit über 20.400 Zählern, bevor er zum Jahresende mit einem Stand von rund 19.900 aus dem Handel ging. Trotz aller politischen Turbolenzen und schlechter wirtschaftlicher Stimmung im Inland kam wieder einmal zum Tragen, dass die meisten DAX-Unternehmen den Großteil der Umsätze und Gewinne mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...