Neumünster (ots) -Scheinbar unüberwindbare Krisen bewältigen, plötzlich wieder eine glückliche Beziehung führen - und das alles nur mithilfe einer Online-Paartherapie? Während die Lebensidealisten mit genau diesem Konzept immer mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, stehen weiterhin einige Menschen entsprechenden Angeboten eher zögerlich gegenüber. Was leisten die Beziehungstrainings von Ina und Florian Kleinschmidt also wirklich? Und noch wichtiger: Welche Erfahrungen haben ihre Kunden dabei gemacht?Beziehungen sind komplex und fordern ständige Kompromisse. Dennoch, oder womöglich genau deshalb bleibt das Scheitern vieler Partnerschaften häufig unausweichlich - zu groß sind die emotionalen Verletzungen, die im Laufe der Jahre entstehen. Das größte Problem dabei: Statt nachhaltige Lösungen zu finden, greifen die meisten betroffenen Paare auf oberflächliche Ansätze zurück, die ihren Konflikt nur kurzzeitig lindern. Emotionale Verletzungen, die nicht angemessen adressiert werden, können eine Beziehung allerdings langfristig zerstören. Umso wichtiger ist daher eine Methode, die entsprechende Konflikte systematisch auflöst und die Harmonie innerhalb der Partnerschaft dauerhaft wiederherstellt.Mit ihrer System Empowering Methode setzen Ina und Florian Kleinschmidt genau hier an: Gemeinsam mit ihrem Team von acht erfahrenen Coaches bieten sie Paaren nicht nur umfassende Unterstützung, sondern erzielen durch intensive Online-Coachings durchaus nennenswerte Ergebnisse. So haben die Lebensidealisten seit ihrer Gründung im Jahr 2019 über 1.300 Paare erfolgreich durch Krisen begleitet und wieder auf einen gemeinsamen Weg geführt. Ihre Erfahrungen aus unzähligen Einzel- und Gruppensitzungen geben sie darüber hinaus regelmäßig in ihrem Podcast weiter, der mittlerweile mehr als 200 Folgen zählt. Was den Preisen ihres Angebots aber wirklich zugrunde liegt und welche Resultate es konkret verspricht, erfahren Sie hier.Zuerst zu den Fakten: So setzt sich das Angebot der Lebensidealisten zusammen - sind die Kosten gerechtfertigt?Die Lebensidealisten offerieren ein umfassendes Spektrum an Paartherapie, Familientherapie und Einzelcoachings, die über digitale Plattformen bereitgestellt werden. Dabei beginnt der Prozess stets mit einem unverbindlichen Erstgespräch, in dem die individuellen Anliegen und Zielsetzungen möglicher Kunden analysiert werden. Darauf aufbauend entwickeln die Coaches personalisierte Programme, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Paare abgestimmt sind. Dabei stehen die Coaches den Paaren jederzeit über WhatsApp zur Verfügung. Ergänzt wird diese Betreuung durch individuell buchbare Sprechstundentermine, die besonders bei akuten Themen in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus stellen die Lebensidealisten eine Vielzahl begleitender Materialien wie praxisorientierte Übungen, themenspezifische Podcasts und wissenschaftlich fundierte Literatur zur Verfügung, die den Lernprozess auch außerhalb der Sitzungen vertiefen.Das Herzstück ihres Ansatzes bildet die am Hanseatischen Institut entwickelte System Empowering Methode, die auf der tiefgreifenden und nachhaltigen Bearbeitung emotionaler Konflikte basiert: Diese innovative Methodik integriert strukturierte Gesprächstechniken, zielgerichtete Interventionen und iterative Feedbackmechanismen, die nicht nur eine effektive Bearbeitung bestehender Probleme ermöglichen, sondern den Paaren zugleich die Kompetenzen vermitteln, zukünftige Herausforderungen eigenständig zu meistern. Dabei erlaubt es die Methode den Experten, jede Beziehung in ihrer Einzigartigkeit zu betrachten und nachhaltige Transformationen herbeizuführen. Zugleich vermittelt sie Werkzeuge zur eigenverantwortlichen Problemlösung, was ihre Nachhaltigkeit zusätzlich unterstreicht. Die bemerkenswerte Adaptabilität dieser Methode macht sie gleichermaßen für akute Krisensituationen wie auch für die proaktive Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen geeignet.Erfahrungen verschiedener Paare: Was Kunden über die Lebensidealisten berichtenDen Preisen der Lebensidealisten liegt also durchaus ein umfangreiches Angebot mit durchdachter Struktur und individueller Betreuung zugrunde. Wie aber sieht es mit den praktischen Ergebnissen dabei aus? Alleine bei Google lassen sich hierzu zahlreiche aussagekräftige Erfahrungsberichte finden.Über anfängliche Zweifel und seinen späteren Eindruck von den Lebensidealisten schreibt Nils T. dort beispielsweise:"Wir haben gute Erfahrung mit der Beratung durch Ina gemacht. Am Anfang waren wir sehr skeptisch und haben es als Theorie und weit hergeholt gehalten. Im Verlauf hat sich aber herausgestellt, dass es Sinn macht, weit auszuholen und mit grundsätzlichen Dingen anzufangen. Wir denken, dass uns die Beratung und das Coaching sehr viel weiter gebracht hat."Tanja O. berichtet unterdessen:"Nach vielen unzufriedenen Ehejahren haben wir Hilfe und Unterstützung bei den Lebensidealisten gesucht und erfolgreich gefunden. Wir haben die Stunden mit Ina förmlich eingesaugt und unser Familienleben hat an ganz neuer Qualität gewonnen. Heute sind wir etwas traurig, dass wir diesen Schritt nicht schon viel eher gegangen sind [...]"Über die allgemeine Angebotsstruktur und -gestaltung der Lebensidealisten erzählt Philipp N. außerdem:"[...] Besonders gut finde ich die individuelle Herangehensweise und die Strategien, die auf meine Bedürfnisse und Ziele abgestimmt waren. Die Sessions waren sehr gut strukturiert, inspirierend und voller wertvoller Erkenntnisse. Ich habe nicht nur praktische Werkzeuge und Techniken erlernt, sondern auch ein neues Maß an Selbstvertrauen und Motivation gewonnen. [...]"Zusammenfassend zeigen all diese Erfahrungen also durchaus, dass die Lebensidealisten Paaren in den unterschiedlichsten Lagen und Krisen helfen können. Dabei gilt ohnehin: Statt voreilig das Handtuch zu werfen, lohnt es sich immer, sich im Zweifel professionelle Hilfe von außen zu holen. Ein neuer Blickwinkel gepaart mit einer klaren Strategie kann schließlich den so wichtigen Grundstein für nachhaltige Erfolge legen - selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen.Sie wollen sich aus Ihren persönlichen Krisen befreien und endlich wieder ein glückliches Beziehungsleben führen? 