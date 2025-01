Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Zinsentwicklung in Japan besprechen wir nicht jede Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Umso bemerkenswerter iseist das heutige Ausrufezeichen, zumal die 10-jährige Rendite Japan mit einem echten Highlight in das neue Jahr starte. So sei jüngst der Spurt über die Hochpunkte von 2024 bei rund 1,1% gelungen. Der beschriebene Ausbruch sei gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit 2011! Ein solches Mehrjahreshoch sei ein starkes Signal und bestätige den zugrundeliegenden Aufwärtstrend. Charttechnisch könne die Kursentwicklung seit Juni 2024 darüber hinaus als klassische V-Formation interpretiert werden. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 35 bp, welches im Umkehrschluss zu einem Kursziel von knapp 1,5% führe. Aber auch auf der Unterseite liefere der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Während die o. g. Ausbruchsmarke bei 1,1% eine erste Unterstützung darstelle, würden die Analysten die Kreuzunterstützung bei rund 1% für noch wesentlich wichtiger halten. Auf diesem Niveau würden diverse Hoch- und Tiefpunkte der letzten Dekade mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 0,98%) zusammenfallen. (08.01.2025/alc/a/a) ...

