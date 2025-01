Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neues Jahr, alte Begeisterung - zu Beginn des Jahres 2025 überwiegen im ETF-Handel die Käufe bei weitem, so die Deutsche Börse AG.Allerdings gehe es erst jetzt richtig los. "Die ersten Tage des neuen Jahres waren noch etwas verhalten, erst am Freitagnachmittag kam, hauptsächlich in den USA, etwas Kauflaune auf", berichte Holger Heinrich von der Baader Bank. Insgesamt melde er doppelt so viele Käufe wie Verkäufe. Auch Andreas Schröer von Lang & Schwarz berichte von einem ruhigen Jahresstart. "Seit gestern sehen wir aber sehr viel Geschäft, und vor allem Käufe." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...