Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der DWS Multi Opportunities LD (ISIN LU0989117667/ WKN DWS12A) ist ein Multi-Asset-Fonds ohne Benchmark mit erhöhtem Risikobudget und Gesamtrendite, so Henning Potstada und Thomas Graby, Fondsmanager bei DWS.Die 5-jährige rollierende Volatilität dürfte 6-12% (ohne Garantie) betragen. Das Ziel sei eine Optimierung der Rendite je Risikoeinheit durch die Anlage von mindestens 25% in Investmentfonds (u.a. Aktien-, Anleihe- und Mischfonds) sowie direkt in Aktien, Anleihen, Währungen, Gold und anderen geeigneten Vermögenswerten. Derivate würden Absicherungs- und Anlagezwecken dienen. Wichtig für den Anlageprozess und ein optimales erwartetes Risiko-Rendite-Verhältnis sei das Risikomanagement. Der Fonds werde aktiv verwaltet. ...

