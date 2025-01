Ähnlich wie viele andere Rohstoffwerte hat auch die Aktie der Kupfer-Hoffnung Abitibi Metals eine monatelange Talfahrt hinter sich. Zu Beginn des neuen Jahres stabilisiert sich das Papier bei aktuell 0,30 CA$. Abitibi-Chef Jonathon Deluce zeigt sich in einem Brief an die Aktionäre optimistisch. Kann das den Kurs anschieben? Ein aufregendes Jahr Abitibi Metals hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Es erfülle ihn "mit Stolz, über die bemerkenswerten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...