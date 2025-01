Nach einem robusten Start ins Börsenjahr 2025 setzten im gestrigen Dienstagshandel (07. Januar) in den US-Aktienindizes Gewinnmitnahmen ein. Vor allem der Technologiebereich war von den Gewinnmitnahmen betroffen. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten Meta Platforms und Amazon konnten sich der Gemengelage nicht entziehen und mussten ein paar Federn lassen. Ohnehin stellt sich die Frage: Was ist von den beiden Tech-Aktien in 2025 zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...