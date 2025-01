Uslar/Plochingen (ots) -Der Bikeleasing-Service, einer der führenden Dienstrad-Leasinganbieter in Deutschland, und die globale Multisportmarke Decathlon machen sich mit Beginn des neuen Jahres gemeinsam für sanfte Mobilität stark. Ab sofort können Fahrräder und E-Bikes von Decathlon Deutschland über den Bikeleasing-Service geleast werden. Diese Partnerschaft kombiniert die umfangreiche Expertise des Bikeleasing-Services im Bereich Dienstrad-Leasing mit Decathlons breitem Angebot an hochwertigen Fahrrädern."Mit Decathlon als starkem Partner an unserer Seite erweitern wir unser Portfolio um eine weltweit anerkannte Multisportmarke. Diese Zusammenarbeit bringt uns einen Schritt näher an unsere Vision, das Fahrrad als festen Bestandteil moderner Mobilität zu etablieren", erklärt Jean Schlüter, Head of Retail and Merchandise beim Bikeleasing-Service. "Wir sind besonders stolz darauf, dass wir gemeinsam auch die beliebten Lastenräder und E-Bikes von Decathlon in unser Leasingangebot integrieren können."Decathlon treibt den Service Leasing voranDie Kooperation mit dem Bikeleasing-Service ist Teil der Mobility-Strategie von Decathlon, die darauf abzielt, den Fahrradmarkt weiter zu erobern. "Durch die Partnerschaft mit dem Bikeleasing-Service schalten wir für Deutschland einen Gang höher. Wir freuen uns sehr, unser Portfolio im Bereich Dienstrad-Leasing zu erweitern und gemeinsam mit einem für uns strategisch wichtigen Partner immer mehr Menschen den Zugang zu sanfter Mobilität zu ermöglichen", betont Michael Koslowski, Commercial Leader Bike Leasing Decathlon Deutschland.Vorteile für Unternehmen und MitarbeitendeDienstrad-Leasing erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit, da es Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihre Mitarbeitenden mit einem attraktiven Mobilitätsangebot zu unterstützen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Mitarbeitende profitieren durch steuerliche Vorteile und können ihre geleasten Fahrräder sowohl dienstlich als auch privat nutzen.Die Partnerschaft zwischen dem Bikeleasing-Service und Decathlon Deutschland erweitert das Angebot für Unternehmen und Mitarbeitende erheblich. Dank der umfangreichen Auswahl von Decathlon können Radfahrende aus hochwertigen und zugleich preislich attraktiven Modellen wählen. Von City- und Trekkingrädern über Mountainbikes und Rennrädern bis hin zu Lastenrädern und E-Bikes aller Art sowie diversem Zubehör bedient der Sportartikelriese ein breites Spektrum an Bedürfnissen und trägt dazu bei, Radfahren noch attraktiver zu machen. Unternehmen profitieren zudem von einem reibungslosen Prozess, den der Bikeleasing-Service dank seines benutzerfreundlichen Portals und umfassenden Supports gewährleistet.Über den Bikeleasing-ServiceSeit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 70.000 Unternehmen mit mehr als 3,6 Millionen Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von mittlerweile 8.000 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit rund 400 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Über DecathlonDecathlon ist eine globale Multisportmarke für Sporteinsteiger und Spitzensportler und ein innovativer Hersteller von Sportartikeln für alle Sportlevel. Mit mehr als 100.000 Teammates und 1.700 Geschäften weltweit arbeitet Decathlon seit 1976 an der Erfüllung eines ständigen Ziels: Move People Through the Wonders of Sport, um ihnen zu helfen, gesünder und glücklicher in eine nachhaltige Zukunft zu gehen. In Deutschland ist Decathlon mit mehr als 5.000 Mitarbeitern und über 80 Filialen sowie einem Onlineauftritt mit integriertem Marktplatz vertreten.Pressekontakt:Pressekontakt Bikeleasing-Service:Linda VolkmannHead of CommunicationsE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/pressePressekontakt Decathlon Deutschland:Leoni BauerPressesprecherin ProdukteE-Mail: leoni.bauer@decathlon.comTelefon: +49 (0) 151 1959 6857https://einblicke.decathlon.de/presse/Original-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5944799