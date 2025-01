Cerro de Pasco: Silber- und Galliumgehalte steigen im südlichen Teil der Lagerstätte

Anzeige / Werbung Die Bohrergebnisse, die Cerro de Pasco von seinem riesigen Projekt in Peru meldet, werden immer besser. Im südlichen Teil der Lagerstätte sind offenbar die Mineralisierungsabschnitte breiter und hochgradiger. Schon Ende Oktober hatte Cerro de Pasco Resources (WKN A2N7XK / CSE CDPR) sein 40 Löcher umfassendes Bohrprogramm auf dem riesigen, polymetallischen Abraumprojekt Quiulacocha abgeschlossen. Dabei wurden mehr als 1.000 Proben aus einem signifikanten Teil der Lagerstätte entnommen. Seitdem legt das Unternehmen regelmäßig Bohrergebnisse vor, die bislang jedes Mal die ursprünglichen Erwartungen übertroffen haben - so auch jetzt wieder!

Auf dem Projekt Quiulacocha; Quelle: Cerro de Pasco Resources Zu Wochenbeginn nämlich präsentiert das Unternehmen die Resultate aus acht weiteren Bohrungen, die einmal mehr höhere Silbergehalte aufweisen, als man bei Cerro de Pasco im Vorfeld geschätzt hatte. Ein ursprünglich quasi unerwarteter Bonus: die beständige und zunehmende Präsenz von Gallium! Die Highlights der jüngsten Bohrungen - Bohrung SPT10 durchteufte 31 Meter mit 47 Gramm pro Tonne Silber ("Ag"), 1,30 % Zink ("Zn"), 0,87 % Blei ("Pb") und 58 g/t Gallium ("Ga") einschließlich eines 5 m langen Abschnitts mit 0,21 % Kupfer ("Cu") und 0,43 g/t Gold ("Au")

- Bohrung SPT11 durchschnitt 27 m mit 43 g/t Ag, 1,22 % Zn, 0,84 % Pb und 64 g/t Ga einschließlich eines 3 m langen Abschnitts mit 0,20 % Cu und 0,23 g/t Au

- Bohrloch SPT21 durchschnitt 27 m mit 45 g/t Ag, 1,29 % Zn, 0,81 % Pb und 59 g/t Ga einschließlich eines 2 m langen Abschnitts mit 0,21 % Cu und 0,23 g/t Au

- Bohrloch SPT22 durchschnitt 26 m mit 46 g/t Ag, 1,26 % Zn, 0,98 % Pb und 69 g/t Ga einschließlich eines 2 m langen Abschnitts mit 0,25 % Cu und 0,19 g/t Au

- Bohrung SPT23 durchschnitt 28 m mit 53 g/t Ag, 1,53 % Zn, 1,12 % Pb und 83 g/t Ga einschließlich eines 5 m langen Abschnitts mit 0,31 % Cu und 0,32 g/t Au

- Bohrung SPT32 durchschnitt 31 m mit 47 g/t Ag, 1,26 % Zn, 0,89 % Pb und 65 g/t Ga

- Bohrung SPT1_1 durchschnitt 26 m mit 52 g/t Ag, 1,54 % Zn, 1,17 % Pb und 84 g/t Ga einschließlich eines 1 m langen Abschnitts mit 0,31 % Cu und 0,12 g/t Au und

- Bohrloch SPT1_2 durchschnitt 16 m mit 48 g/t Ag, 1,39 % Zn, 0,99 % Pb und 65 g/t Ga Die Ergebnisse zeigen, so Cerro de Pasco, dass sich der Metallgehalt in der Tiefe und seitlich über 800 Meter beständig fortsetzt. Nun auch signifikante Kupfer- und Goldgehalte Hinzu kommt, dass Cerro de Pasco in den jüngsten Bohrungen auch immer wieder signifikante Gehalte von Kupfer und Gold nachweisen konnte. Ein Highlight, dass CEO Guy Goulet in dieser Hinsicht betonte, war ein Bohrloch mit 0,53% Kupfer, 0,45 g/t Gold und 95,8 g/t Silber. Zudem kristallisiert sich mittlerweile heraus, dass sich die mächtigen Mineralisierungsschichten und höheren Gehalte im südlichen Teil des bisher mit Bohrungen untersuchten Gebiets befinden. Insbesondere die Blei- und Galliumgehalte steigen in Richtung Süden, übersteigen gleich mehrfach 1% Blei und 100 g/t Gallium! Im südlichen Teil des erbohrten Gebiets liegt der durchschnittliche Galliumgehalt bei 59 bis 84 g/t und damit ungefähr doppelt so hoch wie im nördlichen Teil (21 bis 41 g/t). Wobei alle von Cerro de Pasco bisher erbohrten Galliumgehalte als äußerst hochgradig zu betrachten sind! Hohe Galliumgehalte zum perfekten Zeitpunkt Dass Gallium so beständig und mit immer höheren Gehalten in der Quiulacocha-Lagerstätte zu finden ist, lässt unserer Ansicht nach das wirtschaftliche Potenzial des Projekts noch einmal steigen. Das als von kritischer Bedeutung eingestufte Metall ist unverzichtbar für fortschrittliche Elektronik und Technologie im Bereich der Erneuerbaren Energien. Seine strategische Bedeutung ist zuletzt noch einmal deutlich gestiegen, nachdem China, das einen Großteil des Marktes für Metalle wie Gallium, Germanium und Antimon kontrolliert, den Export in die USA und andere Nationen einschränkte. Diese geopolitische Entwicklung unterstreicht nicht nur, dass der Bedarf an sicheren und diversifizierten Quellen für Gallium steigt, sondern auch, dass Cerro de Pasco mit seinen Funden ein exzellentes Timing hat. Damit nicht genug, deuten die nachgewiesenen Eisenwerte auch auf ein konsistentes Vorkommen von Pyrit in der ganzen Lagerstätte hin. Das Pyrit, das geschätzte 50% des Abraums ausmacht, könnte sich dem Unternehmen zufolge deshalb als wertvolles Beiprodukt für das Quiulacocha-Projekt erweisen. Cerro de Pasco hat bereits metallurgische Untersuchungen angekündigt, die auch diese Frage beantworten sollen. Dazu gehören die Schätzung der Gehalte, Beiprodukte und Unreinheiten. Keine wichtigen Rohstoff-News mehr verpassen!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cerro de Pasco Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Cerro de Pasco Resources zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Cerro de Pasco Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Cerro de Pasco Resources die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA1568281051

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )