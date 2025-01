Ahrensburg (ots) -Vermietete Immobilien als inflationsresistente Geldanlage: VIA Immobilien zeigt, wie Kapital geschützt und die Altersvorsorge gesichert wird.Viele Menschen stehen im Ruhestand vor einer finanziellen Herausforderung: "Die gesetzliche Rente reicht leider oft nicht aus, um den Lebensstandard zu halten, da die Inflation die Kaufkraft des Geldwerts massiv mindert", sagt André Sack von VIA Vermietete Immobilie als Altersvorsorge. Ein Blick auf die Renteninformation verdeutlicht dieses Dilemma: 100 Euro heute könnten in 30 Jahren nur noch 40 Euro wert sein.VIA Immobilien zeigt mit Immobilieninvestitionen aber eine Lösung auf: Als Sachwerte sind sie inflationsresistent (https://vermietete-immobilie-als-altersvorsorge.de/wie-wirkt-sich-inflation-auf-immobilien-aus/), wertstabil und können durch die Inflation sogar noch an Wert gewinnen - im Gegensatz zu klassischen Sparplänen, die durch niedrige Zinsen und Kaufkraftverluste an Attraktivität verlieren. Vermietete Immobilien (https://vermietete-immobilie-als-altersvorsorge.de/altersvorsorge-mit-vermieteten-immobilien-warum-sie-jetzt-darueber-nachdenken-sollten/) generieren zudem regelmäßige Einnahmen, die die Finanzierungskosten größtenteils decken können.Mit VIA Vermietete Immobilie als Altersvorsorge clever investieren lernenEin entscheidender Vorteil des "Absparens" statt "Ansparens" liegt im Hebeleffekt. Bereits mit dem Kauf entsteht ein durch Mieteinnahmen finanziertes Vermögen. Nebenkosten wie Notar- und Grunderwerbsteuer lassen sich oft mitfinanzieren, sodass kein hohes Eigenkapital erforderlich ist.Wie dieses Modell konkret funktioniert und wie man sich die Inflation zunutze machen kann, erklären die Experten von VIA im kostenlosen Online-Seminar. Das Seminar richtet sich an Angestellte, Arbeiter, Beamte und Soldaten und zeigt Schritt für Schritt, wie mit vermieteten Immobilien eine stabile Altersvorsorge aufgebaut werden kann - und das schon ab 2500 Euro Nettoeinkommen.Hier geht es zum kostenlosen Online-Seminar (https://via.immo/pa1-os)Mit VIA die Weichen für eine sichere und sorgenfreie Zukunft stellen - jetzt handeln und die Vorteile einer inflationsresistenten Geldanlage nutzen. Für Sicherheit (https://vermietete-immobilie-als-altersvorsorge.de/lima1-t1/) in unsicheren Zeiten.Über VIA Vermietete Immobilie als AltersvorsorgeVIA Vermietete Immobilien als Altersvorsorge (https://vermietete-immobilie-als-altersvorsorge.de/) ist ein erfahrener Partner für zukunftsorientierte Investitionen in vermietete Immobilien als Altersvorsorge. Das Unternehmen begleitet seine Kundinnen und Kunden bei jedem Schritt - von der strategischen Auswahl geeigneter Objekte bis hin zur Finanzierung, Besichtigung, dem Notartermin und der Einrichtung einer professionellen Sondereigentumsverwaltung, damit der Käufer keinen Zeitaufwand hat.Pressekontakt:VIA Vermietete Immobilie als Altersvorsorge UGHagener Allee 222926 Ahrensburginfo@via.immovermietete-immobilie-als-altersvorsorge.deOriginal-Content von: VIA Vermietete Immobilien als Altersvorsorge, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178158/5944815