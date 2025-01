Wien (www.anleihencheck.de) - Der gestrige Tag fiel an den Börsen ereignisreich aus - angefangen mit dem Datenhighlight Eurozoneninflation, das in etwa den Erwartungen entsprach und bei 2,4% zu stehen kam, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die europäischen Leitindices hätten sich nach diesen erfüllten Erwartungen allerdings unbeeindruckt gezeigt und gemischt geschlossen. Jenseits des Atlantiks sei es schon turbulenter zugegangen - die US-Börsen hätten gestern ihre anfänglichen Gewinne nämlich wieder abgeben müssen, nachdem die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf ein Acht-Monats-Hoch geklettert sei. Der Renditeanstieg auf mittlerweile 4,69% sei durch überraschend starke US-Wirtschaftsdaten ausgelöst worden: Sowohl die JOLTS-Daten zu offenen Stellen als auch der ISM-Dienstleistungsindex hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, was wiederum Zinssenkungshoffnungen weiter gedämpft habe. Insbesondere die großen Technologiewerte seien unter Druck geraten, allen voran NVIDIA mit einem Kursverlust von 6%, wohl auch aufgrund der nachlassenden Euphorie über die jüngst vorgestellten neuen Produkte. ...

