Lucid Motors setzt bei seinem zweiten Modell Gravity auf 2170-Batteriezellen der neuesten Generation von Panasonic Energy, die eine Energiedichte von über 800 Wh/l erreichen. Diese Zellen wurden in enger Kooperation beider Unternehmen entwickelt. Beim Lucid Gravity handelt es sich um ein großes E-SUV, das seit dem vergangenen Sommer in der Lucid-Stammfabrik Casa Grande in Arizona gebaut wird. Seit November ist die zweite Baureihe nach der E-Limousine ...

