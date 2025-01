© Foto: Andreas Arnold/dpa

Auch im neuen Jahr dürfte das Thema Abnehmmittel der größte Kurstreiber bleiben. Auch Impf-Aktien rücken wieder in den Fokus. Die Berenberg Bank nimmt die besten Aktien der Branche unter die Lupe.Das heißeste Thema am Markt war im abgelaufenen Jahr war zweifelsohne die Adipositas-Mittel, dominiert von Eli Lilly und Novo Nordisk - deren Aktien das Jahr allerdings unter ganz unterschiedlichen Vorzeichen beendeten. Während Eli Lilly zur besten Big-Pharma-Aktie des Jahres wurde mit einem Plus von 32 Prozent, gaben die Papiere von Novo Nordisk um 11 Prozent nach. Im neuen Jahr dürften laut einer Branchenanalyse der Berenberg Bank die politische Neuordnung in den USA sowie Unsicherheiten auf dem …