grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe



grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe

NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANENINSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG UND VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Die GRENKE AG ("grenke AG") wird heute eine Einladung an die Inhaber ihrer drei ausstehenden Additional Tier 1 Anleihen (wie nachfolgend näher bezeichnet) veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten (das "Rückkaufangebot"). Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der grenke AG veröffentlichten Tender Offer Memorandums vom 8. Januar 2025 (das "Tender Offer Memorandum") und gilt für die folgenden von der grenke AG emittierten Additional Tier 1 Anleihen mit einem Erfüllungstag am oder um den 20. Januar 2025 (der "Erfüllungstag") zu den jeweiligen nachfolgend genannten Kaufpreisen, jeweils zuzüglich der bis zum Erfüllungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen: ISIN Ausstehender Gesamtnennbetrag Aktueller Kupon Nächster Kündigungstag Nächster Reset Tag Kaufpreis

(% vom Nennbetrag) XS1262884171 EUR 50.000.000 7,330% 31. März 2025 31. März 2026 100,00% XS1689189501 EUR 75.000.000 9,723% 31. März 2025 31. März 2028 100,25% XS2087647645 EUR 75.000.000 5,375% 30. September 2025 31. März 2026 97,00% Das Rückkaufangebot beginnt am 8. Januar 2025 und endet am 15. Januar 2025 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird. Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Annahme der von den Inhabern angebotenen Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der grenke AG. Die Annahme des Kaufangebots steht zudem unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Emission einer neuen, auf Euro lautenden Additional Tier 1 Anleihe durch die grenke AG, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Die Details des Rückkaufangebots sind im Tender Offer Memorandum beschrieben. Das Tender Offer Memorandum ist unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung bei dem Tender Agent erhältlich. Kontakt: Kroll Issuer Services Limited

32 London Bridge Street

London SE1 9SG

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 20 7704 0880

z. Hd.: Jacek Kusion

E-Mail: grenke@is.kroll.com

Webseite: https://deals.is.kroll.com/grenke Weitere Informationen erhalten Sie von Investorenkontakt Franziska Randt

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 7221 5007 8611

investor@grenke.de

Pressekontakt Stefan Wichmann

Neuer Markt 2

76532 Baden-Baden

+49 171 2020300

presse@grenke.de



