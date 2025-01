FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben sich am Mittwoch dem Rekordhoch von Mitte Dezember angenähert. Dank einer Empfehlung der Bank of America gewannen sie in der Spitze gut 3 Prozent auf 125,55 Euro. Bis zum Rekordhoch von 127,10 Euro fehlte nicht mehr viel.

Analyst Arnaud Lehmann von der Bank of America zählt die Papiere des Zementherstellers zu seinen "25 Aktien für 2025". Er schraubte das Kursziel von 160 auf 175 Euro nach oben, es ist das höchste am Markt. Die Aktien seien mit einem Abschlag von 20 Prozent zu denen des Rivalen Holcim bewertet, dieser Abschlag sei außerordentlich hoch, hieß es.

Im neuen Jahr gebe es zudem Anzeichen einer Erholung auf wichtigen Absatzmärkten wie Großbritannien, Skandinavien und Osteuropa, so Lehmann. Dies in Verbindung mit Zinssenkungen könne die Erholung auch in das Jahr 2026 hinein tragen.

Auch Expertin Elodie Rall von der Bank JPMorgan äußerte sich positiv und bestätigte bei einem Kursziel von 151 Euro ihr "Overweight"-Votum für Heidelberg Materials. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2025 erschienen zu niedrig, schrieb sie in einer Studie./bek/mis