Die Aktien von Suss MicroTec wurden in letzter Zeit durch Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt, seinen Wachstumskurs in 2025 fortzusetzen. Suss MicroTec liefert Anlagen für zwei wichtige KI-Prozesse: die Produktion von High-Bandwidth-Memory (HBM), einer Schlüsselkomponente für KI-Chips, und den CoWoS-Packaging-Prozess von TSMC. Trotz einiger Bedenken in jüngster Zeit, wie z. B. der schwache Auftragseingang, da sich die HBM-Hersteller auf die Installation und den Produktionshochlauf konzentrieren, und die Warnung von TSMC an die Ausrüstungslieferanten, die Planungen für 2026 vorübergehend auszusetzen, bleibt der Hauptwachstumstreiber, d. h. die KI-Kapazitätserweiterung, intakt: TSMC baut seine CoWoS-Kapazitäten aggressiv aus, und es wird erwartet, dass die großen HBM-Hersteller ihre Investitionen sowohl 2025 als auch 2026 erhöhen werden. Die jüngste Kursschwäche könnte sich daher als guter Einstiegspunkt erweisen, da sich der Abschlag zur Vergleichsgruppe beim EV/EBITDA und EV/EBIT 25E auf rund 50% ausgeweitet hat, was eine große Fehlerspanne zulässt. mwb research bekräftigt das KAUFEN-Rating und bestätigt das Kursziel von EUR 77,00. Das vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SUESS%20MicroTec%20SE