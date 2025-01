DJ MAKRO TALK/Trump sorgt für steilere US-Zinskurve

Rabobank-Analysten rechnen im Zuge der Präsidentschaft Donald Trumps mit einer Versteilung der US-Zinskurve - "entweder weil die Unsicherheit auf dem langen Ende lastet oder weil ein sicherer Hafen beziehungsweise eine konstruktive Neubewertung der Fed eine Outperformance am kurzen Ende bewirken", schreiben sie in einem Kommentar. Zu Trumps Äußerungen von Vortag - Kanada 51. US-Bundesstaat, Kontrolle des Panamakanals, Kauf Grönlands von Dänemark - schreiben sie: "Wenn man dies als wirre Ausfälle abtut, dann heißt das, dass die langfristigen Laufzeitprämien noch Spielraum nach oben haben, da dies nur die Unberechenbarkeit des Präsidenten unterstreicht. Wenn man diese Äußerungen jedoch in irgendeiner Weise ernst nimmt, dann sollte ein militärischer Konflikt zwischen zwei Nato-Verbündeten zu einem Einbruch der Laufzeitprämien führen, da das Ende der alten Weltordnung eine monumentale Flucht in Sicherheit auslösen müsste."

January 08, 2025 04:49 ET (09:49 GMT)

