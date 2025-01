XRP: Auf dem Weg nach oben? Prognosen zeigen Kursanstieg voraus

Neben den Nachrichten rund um die SEC Klage sorgt Ripple mit seiner nativen Kryptowährung XRP nun für positive Schlagzeilen. Zwei renommierte Unternehmen - Grayscale und Artemis - loben XRP als "Wertaufbewahrungsmittel" mit herausragenden Eigenschaften, was den Coin ein Stück weiter weg vom spekulativen Investitionsobjekt bringt. Zusätzlich hat Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple, bekannt gegeben, dass XRP nun von regulatorischen Herausforderungen befreit ist, die sein Wachstum in den letzten Jahren behindert haben.

2025 is here and the Trump bull market is real. For Ripple, this is even more personal after Gensler's SEC effectively froze our business opportunities here at home for years. The optimism is obvious and very deserved.



Today:

75% of Ripple's open roles are now US-based, while… - Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 5, 2025

XRP als favorisiertes Wertaufbewahrungsmittel

Die angesehenen Vermögensverwalter Grayscale Investment und die Dateninfrastrukturplattform Artemis haben XRP in ihre Liste der Kryptowährungen aufgenommen, die für Austausch, Wertaufbewahrung und Peer-to-Peer-Transaktionen geeignet sind. Zwar enthält die Liste auch ander Währungen wie Bitcoin und Litecoin, sticht XRP dennoch durch seine einzigartigen Merkmale wie einer festen Angebotsobergrenze, Adoption und Zensurresistenz hervor.

Eine Auswertung des Berichts von Artemis zeigt, dass Bitcoin Cash und Monero ähnliche Funktionen erfüllen, XRP wird jedoch aufgrund seiner enormen Marktkapitalisierung, die aktuell bei 141 Milliarden US-Dollar liegt, höher bewertet. Im Vergleich dazu hat Bitcoin Cash eine Marktkapitalisierung von 9,3 Milliarden US-Dollar und Monero wird mit 3,7 Milliarden US-Dollar bewertet.

XRP steht vor einem wichtigen Schritt

Angesichts dieser Faktoren wird erwartet, dass XRP einen wesentlichen Schritt in richtung Kurssteigerung machen wird. Der zukünftige Vorsitzende der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC), Paul Atkins, wird voraussichtlich die Rücknahme des Falles zwischen Ripple und der Kommission vorantreiben. Vor diesem Hintergrund hat Ripple-CEO Brad Garlinghouse seine positiven Erwartungen in Bezug auf das zukünftige Preiswachstum geäußert und es mit einem unter Wasser gedrückten Basketball verglichen. Seiner Meinung nach ist das Asset nun von dem regulatorischen Druck befreit, der sein Wachstum bisher eingeschränkt hat - der blitzartige Aufstieg wirkt unausweichlich.

Aktuell wird XRP um 2,32 US-Dollar gehandelt, nach einem Anstieg um 7 Prozent in den letzten sieben Tagen trotz des Verlustes von fast 5 Prozent in den letzten 24 Stunden. Mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von 8,86 Milliarden US-Dollar wird erwartet, dass XRP bald die 5 US-Dollar-Marke erreichen könnte.

Analysten wie Dark Defender und Ali Martinez haben ebenfalls positive Prognosen für XRP abgegeben. Dark Defender hat angegeben, dass XRP seine Korrekturphase im Wochenzeitfenster abgeschlossen hat und erwartet, dass XRP innerhalb einer Woche aus dieser Konsolidierungsphase ausbricht, mit einem ersten Fibonacci-Ziel von 5,85 US-Dollar. Ali Martinez hat zudem ein TD Sequential-Kaufsignal im 4-Stunden-Chart von XRP identifiziert, was auf eine mögliche Trendwende hinweist.

Angesichts dieser aufschlussreichen Entwicklungen und Prognosen deutet vieles darauf hin, dass XRP auf dem Weg ist, neue Hochstände zu erreichen. Dennoch zeigen gerade junge Kryptowährungen im Wachstum deutlich höhere Potenziale auf. Der jüngste Kursanstieg von Kekius Maximus ($KEKIUS) um das 578-fache ruft dabei wieder neue Memecoins auf den Schirm, wovon auch das Projekt Wall Street Pepe ($WEPE) profitieren könnte.

Newcomer als Raketenstarter

Es war ein stolzer Moment für den Token Wall Street Pepe ($WEPE), als er am Dienstag, den 7. Januar 2025, die Marke von 43 Millionen US-Dollar in seinem Presale knackte. Dieser frische, auf dem Meme "Pepe the Frog" basierende Token feierte gerade seinen ersten Monat seit dem Start des Presales und zeigt sich auf bestem Wege, seine Finanzierung im ersten Monat des Jahres 2025 zu verdoppeln.

Mit dem ehrgeizigen Ziel, Kleinanleger zusammenzuführen, um sich am Markt gegen die Großinvestoren zu behaupten, schafft es Wall Street Pepe, sich schnell gegen seine in Gladiatorenrüstung gehüllten Mitbewerber durchzusetzen. Der Presale des neuen Projekt verliert auch in der aktuellen Konsolidierungsphase am Markt keineswegs an Tempo und lässt darauf schließen, dass die Armee der Kleinanleger rasant wächst. Im Moment können Investoren $WEPE im laufenden Pre-Sale für gerade mal 0,00036644 US-Dollar erwerben.

Der 31. Dezember sorgte für Aufsehen in den sozialen Medien, als der Technik-Mogul Elon Musk seinen Twitter-Namen temporär in "Kekius Maximus" änderte und ein Pepe in Gladiatorrüstung mit der Bildunterschrift "Brüder im Kampf" postete. Die Krypto-Community reagierte prompt und katapultierte den auf Ethereum basierenden Meme-Coin $KEKIUS, der mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Millionen US-Dollar startete, in ungeahnte Höhen. Am 1. Januar erreichte die Marktkapitalisierung von $KEKIUS 380 Millionen US-Dollar, was für frühe Investoren einen möglichen Gewinn von 57.758 Prozent bedeutete.

Doch Wall Street Pepe will diesen Erfolg noch toppen. Dieser Pepe trägt keinen Helm, sondern einen Anzug - er ist bereit, hart für sein Geld zu arbeiten. Dieser Pepe hat wegen seines starken Willens, die großen Fische im eigenen Spiel zu schlagen, eine Schar an Investoren vereint. Oft als der "Jordan Belfort der Krypto" tituliert, hat Wall Street Pepe genug von den von Walen manipulierten Börsengeschäften und plant, eine "WEPE-Armee" aufzubauen. Ihr gemeinsames Ziel: richtig reich werden. Um dieses Ziel zu erreichen, plant das Projekt, gemeinsam mit seiner Armee zu handeln und exklusive Signale und Strategien einzusetzen, die von erfahrenen Profis entwickelt wurden.

Hier Wall Street Pepe Token im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.