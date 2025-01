Noch immer ist Volkswagen auf dem wichtigen chinesischen Markt schwer am Straucheln. Es fehlt an so ziemlich allem und die Wolfsburger werden in der Volksrepublik von der Konkurrenz an der Nase herumgeführt. Das soll sich aber natürlich ändern und der Partner Xpeng soll dabei tatkräftig unterstützen.Anzeige:Wie Volkswagen (DE0007664039) und Xpeng nun ankündigten, soll eine bereits im Jahr 2023 geschlossene Partnerschaft noch weiter ausgebaut werden. Angestrebt wird dabei, die Ladenetze des jeweils anderen für die eigene Kundschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...