Mainz (ots) -Nach der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris will die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien in der Erfolgsspur bleiben. Wenige Tage vor Turnierbeginn bieten die beiden Vorbereitungsspiele gegen WM-Teilnehmer Brasilien letzte Testmöglichkeiten unter Wettkampfbedingungen. Das erste Aufeinandertreffen in Flensburg ist am Donnerstag, 9. Januar 2025, ab 18.30 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu verfolgen. Das zweite Länderspiel Deutschland - Brasilien, das in Hamburg stattfindet, überträgt "sportstudio live" am Samstag, 11. Januar 2025, ab 16.10 Uhr im ZDF und in der ZDFmediathek. Der erste große Handball-WM-Abend im ZDF steht dann am Freitag, 17. Januar 2025, ab 20.15 Uhr auf dem Programm.Bei der Handball-WM - und ebenso beim letzten WM-Vorbereitungsspiel - führt Florian Zschiedrich als Moderator durch die "sportstudio live"-Übertragungen im ZDF. Als Kommentator der Live-Partien ist Martin Schneider im Einsatz. ZDF-Handball-Experte Sven-Sören Christophersen bringt erneut seine Fachkenntnisse als ehemaliger Nationalspieler ein. Er wird zudem auch als Co-Kommentar aktiv, unter anderem bereits bei der Livestream-Übertragung des ersten WM-Testspiels gegen Brasilien, aber dann auch bei den WM-Spielen.Die Handball- WM 2025 im ZDF und in der ZDFmediathekDas ZDF überträgt im Wechsel mit der ARD die WM-Spiele mit deutscher Beteiligung - im TV und im Livestream. Während des Turniers gibt es zudem jeden Tag Zusammenfassungen anderer WM-Spiele auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek. Mit dem zweiten WM-Vorrundenspiel des DHB-Teams am Freitag, 17. Januar 2025, im dänischen Herning gegen die Schweiz startet die WM-Live-Berichterstattung im ZDF. Ab 20.15 Uhr begrüßt Florian Zschiedrich die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Handballabend im Zweiten. Im Anschluss an die Live-Partie sind bis 22.30 Uhr noch weitere Partien vom zweiten Vorrunden-Spieltag in der Zusammenfassung zu sehen. Interviews am Spielfeldrand führen Johanna Rüdiger und Lars Ruthemann, die Online- und Social-Media-Präsentation der Handball-WM im ZDF übernimmt Franziska Müllers.Der weitere TurnierverlaufSollte sich das DHB-Team für die WM-Hauptrunde qualifizieren, sind zwei Spiele live im ZDF und eines in der ARD zu sehen. Ein mögliches Viertelfinale mit deutscher Beteiligung wäre in der ARD zu sehen, ein mögliches Halbfinale am Freitag, 31. Januar 2025, würde das ZDF übertragen.Die 29. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wird vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in den Arenen im dänischen Herning, im norwegischen Oslo sowie in den kroatischen Städten Zagreb, Varaždin und Porec ausgetragen.