NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 49 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im europäischen Online-Bereich blieben die Essenslieferdienste sein bevorzugter Sektor, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Die Ergebnisdynamik habe Luft nach oben und die Bewertungen hinkten denen anderer Bereiche deutlich hinterher. Die Mitte Februar anstehenden Quartalszahlen von Delivery Hero sollten zwar weiter schwierige Geschäftsbedingungen in Südkorea und daher einen um Währungseffekte bereinigten Rückgang des Bruttowarenwerts (GMV) in Asien zeigen. Dank einer erneut guten Entwicklung in der Mena-Region (Nordafrika und Naher Ostens) dürfte die Kennziffer auf Konzernebene aber zugelegt haben./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43