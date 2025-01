Krypto News: Unbekannter Krypto-Whale investiert Millionen in Meme-Coins - was steckt dahinter?

Derzeit sieht es am Krypto-Markt gerade für Meme-Coin-Anleger alles andere als rosig aus, denn alle großen Meme-Token mussten innerhalb der letzten 24 Stunden ein Minus im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen. Dieser bearishe Trend betrifft aktuell den gesamten Krypto-Markt, betrifft jedoch gerade den Meme-Coin-Bereich besonders stark. Viele sonst risikofreudigere Anleger zeigen sich jetzt eher vorsichtig und veräußern sogar aus Angst vor weiteren Verlusten Teile ihrer Meme-Coin-Reserven.

Die sinkenden Preise werden jedoch nicht nur negativ betrachtet, denn einige Anleger nutzen die Chance, um ihre eigenen Reserven zu günstigeren Preisen aufzufrischen. Ein Krypto-Großanleger hat jetzt sogar mehrere Millionen US-Dollar in gleich vier verschiedene Meme-Coin-Währungen investiert.

18,5 Millionen US-Dollar in Meme-Coin-Währungen investiert

Die Krypto-Analyse-Plattform LookOnchain veröffentlichte in den heutigen Morgenstunden einen Tweet, in dem sie gleich mehrere Transaktionen eines unbekannten Händlers aufgelistet hat. Das Ungewöhnliche daran: Während die Kurse der gewählten Meme-Coins in den letzten 24 Stunden stark gefallen sind - und es keinen Grund dafür gibt, dass der Negativtrend noch heute ein Ende findet -, investiert dieser Krypto-Trader über 18,5 Millionen US-Dollar an einem Tag.

Hierbei investierte der Krypto-Anleger nicht nur in Dogwifhat (WIF), sondern auch in POPCAT, FWOG und michi - alles Meme-Coin-Währungen, die auf der Solana-Blockchain basieren und als mehr oder weniger etabliert gelten. Dabei floss der größte Anteil der Investition mit 13,34 Millionen US-Dollar in den Kauf von WIF-Token, gefolgt von 3,83 Millionen US-Dollar in POPCAT, 922.000 US-Dollar in FWOG und 467.000 US-Dollar in den michi Coin.

Fraglich ist, wer genau hinter diesen Transaktionen steckt und welche Strategie mit diesem Kauf verfolgt wird. Klar ist jedoch, dass dieser Anleger als risikofreudig einzustufen ist, denn gerade der michi-Token besitzt mit knapp unter 68 Millionen US-Dollar eine recht niedrige Marktkapitalisierung und ist deshalb als besonders volatil einzustufen. Vielleicht ist dies jedoch genau der Grund, warum der Krypto-Whale in diese Währungen investiert hat: Nach dem Motto "High Risk, High Reward" könnten hier hohe Gewinne möglich werden - obwohl das Risiko auf Verluste wesentlich höher als bei etablierten Token ist.

Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren das Interesse an Meme-Coins besonders stark erhöht. Bisher mussten Anleger allerdings - ähnlich, wie der unbekannte Krypto-Käufer - selbst die Diversifizierung ihres Meme-Coin-Portfolios durchführen. Mittlerweile bieten jedoch Plattformen wie Meme Index (MEMEX) die Möglichkeit, in einen von verschiedenen Meme-Coin-Indizes zu investieren und dadurch eine größere Bandbreite an Meme-Token zu nutzen.

2-Millionen-Marke geknackt: Meme Index explodiert im Vorverkauf

Wie groß das Interesse an Projekten wie Meme Index ist, verrät ein Blick auf den aktuellen Vorverkauf des MEMEX-Tokens: Über 2 Millionen US-Dollar wurden in den ersten Wochen seit dem Presale-Start bereits gesammelt, was ein voller Erfolg für das noch junge Projekt darstellt.

Laut offiziellem Whitepaper wird Meme Index nach dem Coin Launch vier verschiedene Index-Angebote bieten, die sich bezüglich des Risikos, der Volatilität und der erwarteten Gewinnchance unterscheiden. Von einer relativ kleinen bis hin zur ultra-großen Volatilität werden hier verschiedene Projekte abgedeckt, wobei unter anderem der "Meme Frenzy Index" das höchste Risiko bietet, dafür jedoch auch mit einem enormen Potenzial punkten kann. Denn hier werden die neuesten Meme-Coin-Projekte gelistet, während im "Meme Titan Index" nur etablierte Token zu finden sind.

Interessant ist zudem das erste Staking-Angebot, das sich bereits jetzt an frühzeitige Investoren richtet: Wer aktuell in den MEMEX-Token investiert, kann diesen direkt anlegen - und erhält dafür eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.127 Prozent. Dieses Staking-Angebot wird auch noch drei Jahre nach dem Coin Launch aktiv bleiben, um so eine langfristige Bindung der Community zu garantieren.

Wer also noch heute in den MEMEX-Token investieren möchte, kann diesen direkt mit ETH, USDT, einer Kreditkarte oder über die Binance Smart Chain erwerben. Doch Achtung: Wer in den MEMEX Coin mit BNB investiert, der kann im Presale nicht auf das Staking-Programm zugreifen.

