Neben KI-Profiteuren wie Nvidia & Co. gehörten zuletzt auch Quantum-Computing-Aktien zu den Highflyern an den Aktienmärkten. Analysten von Morgan Stanley prognostizieren, dass sich der Markt für High-End-Quantencomputer bis 2025 auf zehn Milliarden Dollar pro Jahr verdoppeln dürfte, womit die die Quantencomputing-Unternehmen verstärkt in den Fokus interessierter Anleger gerückt sind. Nachdem die Aktien in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...