HIVE Digital Technologies: Jahresabschluss zeigt Wachstum

HIVE Digital Technologies, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Blockchain-Infrastruktur, hat seine Jahresergebnisse 2024 präsentiert und eine beeindruckende Wachstumsbilanz vorgelegt. Das Unternehmen berichtete von einer Steigerung seiner Bitcoin-Reserven um 65 % im Vergleich zum Vorjahr und einer signifikanten Verbesserung der Effizienz in den Mining-Betrieben. Bitcoin-Produktion auf Rekordniveau Nach Angaben des Unternehmens belief sich die Bitcoin-Produktion im Dezember 2024 auf 103 BTC, wodurch die Reserven auf insgesamt 2.805 Bitcoin ("HODL") anwuchsen. Diese Bestände hatten einen geschätzten Marktwert von über 261,9 Millionen US-Dollar zum Jahresende. Mit einer durchschnittlichen Mining-Kapazität von 5,5 Exahash pro Sekunde (EH/s) und einer Spitzenleistung von 6,3 EH/s unterstreicht HIVE seine führende Rolle in der Branche. Innovationen und Wachstumsziele für 2025 Das Management von HIVE erklärte, seine operative Effizienz durch den Einsatz moderner Avalon-Mining-Geräte von Canaan Inc. erheblich gesteigert zu haben. Diese Weiterentwicklung habe nicht nur die Kapazitäten erhöht, sondern bilde auch die Grundlage für das ehrgeizige Ziel, die globale Mining-Leistung bis 2025 auf 15 EH/s zu erweitern. Ein zentraler Bestandteil dieses Plans sei der Bau eines neuen 100-Megawatt-Rechenzentrums in Paraguay, das vollständig mit Wasserkraft betrieben werde. Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil Das Unternehmen betonte, dass die Nutzung erneuerbarer Energien, darunter Wasserkraft an den Standorten in Kanada, Schweden und Paraguay, nicht nur die Betriebskosten senke, sondern auch den ökologischen Fußabdruck reduziere. In Schweden leistet HIVE zusätzlich einen Beitrag zur Netzstabilisierung, um kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Polizei zu unterstützen. Strategische Ausrichtung HIVE teilte mit, dass der kürzliche Umzug des Hauptsitzes nach San Antonio ein wichtiger Schritt sei, um den Einfluss in den USA auszubauen. Gleichzeitig plane das Unternehmen den Übergang zu den US-amerikanischen Rechnungslegungsstandards (US GAAP) ab dem nächsten Geschäftsjahr.

