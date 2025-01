Ibbenbüren (ots) -Immer häufiger müssen Feuerwehren in Deutschland ausrücken, weil Produkte, die mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden, in Brand geraten. Etwa jeder fünfte Elektrobrand wird inzwischen von defekten Akkus ausgelöst. Das ergab eine Statistik des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS) der öffentlichen Versicherer.Ob Handy, Akku-Schrauber, Babyphone oder E-Bike: In drei von vier Fällen kommt es während der Ladephase von akkugetriebenen Produkten zur Brandentstehung, so das IFS, das seit zehn Jahren einen ebenso deutlichen wie kontinuierlichen Anstieg von Akkubränden beobachtet. Ursache hierfür können nicht nur Qualitätsmängel und Defekte sein, sondern auch eine Überladung oder Tiefenentladung der Akkus.Eine Lösung zur Eindämmung des Gefahrenpotentials beim Laden und Lagern von Lithium-Ionen-Akkus hat der Spezialkofferhersteller B&W International aus Ibbenbüren entwickelt. Bei dem "B&W battery.case 908" handelt es sich um einen Spezialkoffer, der über einen innenliegenden Metallcontainer und ein integriertes Sicherheitssystem verfügt."Das Sicherheitssystem verschließt den Koffer bei einem Brand im Inneren automatisch", erläutert Joachim Lügtenaar, Batteriesicherheitsexperte bei B&W International. "Außerdem reduziert der eingebaute Aktivkohlefilter austretende Gase und vermindert so die Rußbildung bei einem möglichen Akkubrand."Beim Deutschen Patentamt registriert, von der Feuerwehr getestetDie beim Deutschen Patent- und Markenamt registrierte Sicherheitslösung für Lithium-Ionen-Akkus ist als Gefahrgutverpackung nach ADR P908 offiziell zugelassen und somit auch für den Transport von intakten sowie defekten Lithium-Akkus auf öffentlichen Straßen geeignet.Die Sicherheitseigenschaften des B&W battery.cases wurde unter realen Bedingungen und unter den Augen von Prüfingenieuren und der Feuerwehr getestet. Dazu wurde in Testreihen ein Akkubrand ausgelöst. Ergebnis: Während im Inneren des Koffers Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius herrschten, traten keine Flammen aus und die Außenhülle des B&W battery.cases blieb konstant unter 100°C."Mit unserem Spezialkoffer können Verbraucher beim Laden und Lagern ihrer Lithium-Ionen-Akkus sicher schlafen", sagt Lügtenaar. Auch das gefahrlose Laden ist durch eine Kabelführung im geschlossenen Zustand des Koffers problemlos möglich.Das B&W battery.case 908 gibt es in drei unterschiedlichen Größen und Ausführungen. Die Preise beginnen ab 129 Euro (unverbindliche Preisempfehlung).Bezogen werden kann der Koffer über www.camforpro.com/ oder www.foto-erhardt.de/Mehr unter www.b-w-international.comPressekontakt:B&W International GmbH, Jutta DoeinckPhone.: +49 (0)5451-8946-602Mail: Jutta.Doeinck@b-w-international.com3F Kommunikation, Reinhard PfeifferPhone.: +49 (0)421-6910 69-60Mail: reinhard.pfeiffer@3fkommunikation.deOriginal-Content von: B&W International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167279/5945060