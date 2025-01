London (ots/PRNewswire) -Im Jahr 2024 hat Morphy Richards einen bedeutenden Wandel eingeleitet, bei dem die Entwicklung innovativer Produkte zur Verbesserung des täglichen Lebens im Vordergrund steht. Ein herausragender Erfolg in diesem Jahr war die Markteinführung des weltweit ersten zertifizierten tragbaren Klimageräts, das auf Kickstarter schnell Fahrt aufnahm und fast eine Million Dollar an Verkäufen erzielte. Dieses revolutionäre Produkt erregte Aufmerksamkeit auf der IFA, wo es mit mehreren prestigeträchtigen Design- und Innovationspreisen ausgezeichnet wurde und das Interesse potenzieller Partner aus Europa, Japan und Südkorea weckte.Ausbau globaler PartnerschaftenÜber die Produktinnovationen hinaus sicherte sich Morphy Richards erfolgreich exklusive Vertriebsvereinbarungen in über zehn neuen Ländern und Regionen, darunter Russland, Polen, Bulgarien, Vietnam, Singapur und Mittelamerika.Der vietnamesische Vertriebshändler erklärte: "Als strategisch wichtiger Markt in Südostasien hat Vietnam einen bedeutenden regionalen Einfluss. Unsere Partnerschaft mit Morphy Richards zielt darauf ab, die Lebensqualität der vietnamesischen Verbraucher durch qualitativ hochwertige, innovative Produkte zu verbessern."Aus der Sicht des russischen Vertriebshändlers: "Wir sind begeistert, mit Morphy Richards zusammenzuarbeiten, einer Marke, die für ihre außergewöhnliche Produktqualität, ihr einzigartiges Design und ihre wirkungsvollen Marketingstrategien auf dem globalen Markt für kleine Haushaltsgeräte bekannt ist. Wir sind davon überzeugt, dass Morphy Richards Innovation und Stil in russische Küchen, Wohnzimmer und andere Räume bringen wird, um das tägliche Lebensgefühl zu verbessern."Diese Ausweitung wird es Morphy Richards ermöglichen, Anfang 2025 mit dem lokalen Geschäft zu beginnen und sicherzustellen, dass klassische und innovative Angebote ein noch breiteres Publikum erreichen.Eindrucksvolle Präsenz bei den Olympischen Spielen in ParisEiner der Höhepunkte des Jahres war die bemerkenswerte Präsenz von Morphy Richards bei den Olympischen Spielen in Paris. Seine hochmoderne tragbare Klimaanlage sorgte nicht nur für den Komfort der Athleten im olympischen Dorf, sondern erhielt auch viel Lob, weil sie die Erfahrung der Athleten während der Veranstaltung erheblich verbesserte.Blick in die Zukunft: Pläne für 2025Mit Blick auf das Jahr 2025 wird sich Morphy Richards weiterhin auf die Weiterentwicklung von Luftbehandlungsprodukten konzentrieren und sich gleichzeitig auf die Entwicklung neuer Kategorien vorbereiten, indem es sein technologisches Know-how und seine Fertigungskapazitäten nutzt, um noch mehr bahnbrechende Innovationen zu liefern.Morphy Richards ist für ein kontinuierliches Wachstum positioniert und demonstriert pulsierende Energie und einen unerschütterlichen Einsatz für die Marktexpansion und Markenentwicklung im kommenden Jahr.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/morphy-richards-erweitert-seine-globale-prasenz-neue-vertriebshandler-und-einfuhrung-innovativer-tragbarer-klimagerate-in-2024-302345700.htmlPressekontakt:Aimee Gong,E-Mail: aimee.gong@morphyrichards.com/marketing@morphyrichards.comOriginal-Content von: Morphy Richards, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117571/5945066