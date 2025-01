Las Vegas (ots/PRNewswire) -Timekettle, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Kommunikationstechnologie, freut sich, die verbesserten W4 Pro Earbuds mit bidirektionaler Anruffunktionalität vorstellen zu können. Angetrieben von seinem ersten proprietären Softwaresystem, Babel OS, das ebenfalls auf der CES vorgestellt wurde, setzt das neue Modell W4 Pro neue Maßstäbe für die sprachübergreifende Kommunikation und bietet eine nahtlose Zwei-Wege-Echtzeitübersetzung bei Telefon- und Videoanrufen auf jeder Kommunikationsplattform.Die neu eingeführte Funktion ermöglicht Zwei-Wege-Übersetzungen, um mühelose sprachübergreifende Gespräche über jede Telekommunikationsanwendung oder herkömmliche Telefonanlage zu ermöglichen. Sie bietet bidirektionale synchrone Übersetzungen ohne Beeinträchtigung der ursprünglichen Sprachqualität.Die Benutzer aktivieren den Übersetzungsmodus einfach durch das Tragen des W4 Pro-Headsets während eines Anrufs, ohne dass der Gesprächspartner zusätzliche Maßnahmen ergreifen muss, wie z. B. die Installation von Apps, Software oder speziellen Übersetzungsgeräten. Ob im geschäftlichen, akademischen oder sozialen Bereich: die Nutzer können sich ohne Hindernisse mit Menschen auf der ganzen Welt unterhalten.Neudefinition der EchtzeitkommunikationDie W4 Pro Earbuds, die jetzt mit Babel OS erweitert wurden, bieten eine noch nie dagewesene Funktionalität bei der Echtzeitübersetzung. Diese fortschrittlichen Ohrhörer unterstützen mehr als 40 Sprachen und 93 Akzente und bieten eine menschenähnliche Übersetzung.Basierend auf der firmeneigenen HybridComm-Technologie von Timekettle bietet das Modell W4 Pro ein optimiertes Benutzererlebnis mit einer Verzögerung von nur drei bis fünf Sekunden, nachdem die Originalsprache zu hören ist. Außerdem sind die übersetzten Stimmen im Vergleich zu den Originalen etwas lauter, um die Verständlichkeit zu erhöhen, ohne zu stören. Mit einem ergonomischen Open-Ear-Design, das auch bei längerer Nutzung für Komfort sorgt, erreicht die fortschrittliche KI-Technologie eine Übersetzungsgenauigkeit von bis zu 95 % und gewährleistet so eine präzise und natürliche Kommunikation. Das Modell bietet verschiedene Modi, die auf unterschiedliche Szenarien zugeschnitten sind:- One-on-One-Modus: Teilen Sie einen Ohrhörer mit einer anderen Person, um bei Gesprächen in Echtzeit zu übersetzen.- Hör- und Wiedergabemodus: Nehmen Sie über die mobile App Audiodaten auf und erhalten Sie Übersetzungen, die später wiedergegeben werden können.- Wechseln Sie in den Sprechmodus: Sprechen Sie in den Ohrhörer und Ihre übersetzte Rede wird über den Lautsprecher Ihres Telefons übertragen, ideal für Besprechungen oder Präsentationen.Ein weiteres herausragendes Merkmal des Modells W4 Pro ist seine hochmoderne KI-gesteuerte Zusammenfassungsfunktion. Während eines Gesprächs werden alle gesprochenen Wörter und Übersetzungen in Echtzeit erfasst und auf mobilen Geräten angezeigt. Nach Beendigung des Gesprächs wird schnell ein detailliertes Besprechungsprotokoll erstellt, das sofort weitergegeben werden kann, was die Effizienz des Arbeitsablaufs erheblich verbessert. Zu den zusätzlichen erweiterten Funktionen gehören:- Zweisprachige Transkriptionen in Echtzeit: Während der Anrufe werden zweisprachige Live-Texttranskriptionen in schwebenden App-Fenstern angezeigt, sodass alle Informationen für die Überprüfung und Organisation genau aufgezeichnet werden.- Verbesserte Spracherkennung: Es werden über 40 Sprachen und 93 Akzente unterstützt, wobei sowohl Standardaussprache als auch regionale Dialekte für eine reibungslose und genaue Übersetzung berücksichtigt werden.- Umfangreiche Kompatibilität: Nahtlos mit gängigen Kommunikations-Apps, mobilen Systemen und herkömmlichen Telefonanrufen kombinierbar und bietet eine beispiellose Vielseitigkeit.- Anpassbare Lexikons: Maßgeschneiderte Übersetzungen für bestimmte Branchen oder Kontexte.- Ultra-niedrige Latenzzeit: Fast sofortige Übersetzungen mit einer Verzögerung von drei bis fünf Sekunden.- Komfort und Klarheit: Leichtes Open-Ear-Design und fortschrittliche Geräuschunterdrückung.- Ganztägige Nutzung: Bis zu 12 Stunden Spielzeit mit nur 1 Stunde Ladezeit.Die Macht von Babel OSAuf der CES wurde auch die neue Timekettle-eigene Software Babel OS vorgestellt, die blitzschnelle Übergänge mit Lösungen ermöglicht, die das Gesagte vorhersehen, sich an anpassbare Lexika anpassen und mit echten menschlichen Emotionen und Tonalität übersetzen können. Sie verändert die gesamte Timekettle-Produktpalette, einschließlich fortschrittlicher Geräte wie W4 Pro Earbuds, WT2 Edge/W3 Earbuds, X1 Interpreter Hub und die T1 und T1 Mini Handheld Interpreters. Diese Geräte sind heute schneller, präziser und menschlicher als je zuvor und vermitteln fast das Gefühl, einen echten Dolmetscher an der Seite zu haben. Zu den wichtigsten Merkmalen dieses transformativen Upgrades gehören:- Semantische Segmentierung durch KI: Nutzt die HybridComm-Technologie von Timekettle zur Optimierung der Sprachsegmentierung für die KI-Verarbeitung. Es werden Sätze intelligent segmentiert und ihre Vervollständigung vorhergesagt, sodass blitzschnelle Echtzeit-Übersetzungen mit einer Latenzzeit von nahezu null möglich sind.- Benutzerdefiniertes Lexikon für personalisierte Übersetzungen: Ermöglicht es Benutzern, benutzerdefinierte Vokabulare für bestimmte Branchen, Kontexte oder Slang zu erstellen, um Übersetzungsfehler bei Namen, Orten und Fachbegriffen zu vermeiden.- Authentische, menschenähnliche Stimmen: Die fortschrittliche Technologie zum Klonen von Stimmen ermöglicht die Nachbildung der einzigartigen Klangfarbe und Sprechweise der Benutzer und sorgt dafür, dass die Übersetzungen natürlich, flüssig und emotional ansprechend klingen.- Maschinelles Lernen auf dem neuesten Stand der Technik für laufende Verbesserungen: Passt sich durch kontinuierliches KI-Training dynamisch an verschiedene Sprachen und Akzente an und nutzt die neuesten LLM-Engines, um präzise und kontextbezogene Übersetzungen zu liefern. Darüber hinaus ermöglichen KI-Edge-Lösungen den Offline-Betrieb ohne Netzwerkdienste und gewährleisten eine nahtlose Kommunikation an jedem Ort.- Sicherheitsorientiert: Integriert fortschrittliche Verschlüsselung und robuste Sicherheitsmaßnahmen für alle Geräte und Anwendungen. Vollständig konform mit den DSGVO-Zertifizierungsstandards und gewährleistet somit einen hohen Datenschutz."Mit dem verbesserten Modell W4 Pro und Babel OS haben wir eine Lösung geschaffen, die nicht nur Sprachbarrieren überwindet, sondern auch globale Kommunikationsstandards neu definiert. Die Zwei-Wege-Simultanruf-Funktion ist ein Meilenstein und bietet eine lebensechte und unterbrechungsfreie Kommunikationserfahrung in allen Sprachen", sagte Leal Tian, Gründer und Geschäftsführer von Timekettle.VerfügbarkeitDie W4 Pro Earbuds (Preis: 449 US-Dollar) sind ab dem 7. Januar 2025 erhältlich. Babel OS ist ab sofort verfügbar und kann auf der CES am Timekettle-Stand [LVCC, North Hall - 9163 (https://exhibitors.ces.tech/8_0/floorplan_link.cfm?show_id=CES25&alt_entry=true&curr_pri=facility&booth=9163&exhid=0013A00001UaPmiQAF)] in Aktion erlebt werden. Die erweiterten Funktionen werden in Produkten wie den W4 Pro Earbuds, WT2 Edge/W3 Earbuds (Preis: 349,99 US-Dollar), X1 Interpreter Hub (Preis: 699,99 US-Dollar) und den T1 und T1 Mini Handheld Interpreters (Preis: 299,99 US-Dollar bzw. 149,99 US-Dollar) demonstriert. Alle Timekettle-Geräte sind auf der Timekettle-Website oder bei Amazon erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.timekettle.co.Informationen zu TimekettleSeit seiner Gründung im Jahr 2016 steht Timekettle an der Spitze der Innovation für sprachübergreifende Kommunikation. Mit preisgekrönten Produkten und einer weltweiten Nutzerbasis von über 400.000 Menschen setzt Timekettle weiterhin neue Maßstäbe in der KI-Übersetzungstechnologie und strebt nach universeller Kommunikationsfreiheit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2592119/Timekettle_W4_Pro_powering_business_anytime.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2592120/Timekettle_W4_Pro_boosts_unprecedented_comfortability_open_ear_design.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2446212/Timekettle_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/timekettle-w4-pro-earbuds-mit-babel-os-fuhren-echtzeit-2-wege-anrufubersetzung-ein-und-ermoglichen-naturliche-sprachubergreifende-gesprache-302345706.htmlPressekontakt:jocelyn.jiao@timekettle.coOriginal-Content von: Timekettle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175366/5945070