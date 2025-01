Heidelberg (ots) -- Wachstumsstrategie: mittelfristiges Umsatzpotenzial von mehr als 300 Mio. €- Wachstumstreiber im Kerngeschäft: Verpackung, Digitaldruck, Software- und Lifecycle-Geschäft- Industriegeschäft: weiterer Ausbau im Fokus- 175 Jahre: Unternehmen prägt Druckbranche seit Jahrzehnten mit Technologieinnovationen, Qualität und Zuverlässigkeit- Zahlreiche Jubiläumsaktivitäten über das ganze Jahr hinwegDie Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) geht mit einer Wachstumsstrategie in das Jubiläumsjahr 2025: Am 11. März 2025 jährt sich die Gründung des Unternehmens zum 175. Mal. Was vor über anderthalb Jahrhunderten als Glockengießerei im pfälzischen Frankenthal begann, hat sich bis heute zu einem weltweit führenden Technologieunternehmen und Gesamtlösungsanbieter für Druckereien und Verpackungsanwendungen entwickelt. Die Herausforderungen der Zukunft geht HEIDELBERG mit einer klaren Wachstumsstrategie an."Zum Ausbau unserer Marktposition erschließen wir im Kerngeschäft verstärkt Wachstumspotenziale im Verpackungs- und Digitaldruck sowie im Software- und Lifecycle-Geschäft", so Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Zudem werden wir unser Angebot im wachsenden Markt der "Green Technologies" weiter ausbauen. Dazu gehören Schlüsselbereiche wie der hochpräzise Maschinenbau, die Automobilindustrie, Ladeinfrastruktur und Software, oder neue Wasserstofftechnologien." In Summe sieht HEIDELBERG für alle strategischen Initiativen bis zum Geschäftsjahr 2028/2029 ein Wachstumspotenzial von mehr als 300 Mio. € Umsatz bei gleichzeitiger Leistungsverdichtung und Effizienzsteigerung.· Markt für Verpackungen verzeichnet seit 2014 deutliches WachstumHEIDELBERG profitiert vom stetig wachsenden weltweiten Bedarf an Verpackungen. So wuchs der Endkundenmarkt an Verpackungen in den vergangenen zehn Jahren weltweit um über 6o Prozent. In Zusammenarbeit mit Solenis greift HEIDELBERG den weltweiten Trend von Plastik bzw. Folie zu papierbasierten Verpackungen auf und bietet künftig Lösungen für den Druck von wiederverwertbaren Verpackungen vor allem für die Lebensmittelindustrie an. Bereits heute macht das Unternehmen im Segment Packaging mehr als 50 Prozent seines Umsatzes. Tendenz deutlich steigend.· HEIDELBERG nutzt Chancen im wachsenden industriellen DigitaldruckNach Markteinschätzungen wächst der für HEIDELBERG erreichbare weltweite Digitaldruckmarkt inklusive Service und Verbrauchsmaterialien von heute ca. 5 Mrd. Euro bis zum Jahr 2029 auf 7,5 Mrd. Euro an. HEIDELBERG hat sein Angebot deutlich erweitert, unter anderem durch die Kooperation mit Canon. Dadurch wird der Umsatz mit Digitaldrucklösungen deutlich steigen. Auftragseingänge bestätigen das schon ab nächstem Geschäftsjahr.· Internationales Geschäft mit hohem PotenzialEinen Hebel für mehr Umsatzwachstum sieht HEIDELBERG in der starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern weltweit mit einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetze. Diese Internationalisierung wird das Unternehmen weiter ausbauen, insbesondere in Wachstumsmärkten wie Asien, den USA und aufstrebenden Schwellenländern. Hierfür hat HEIDELBERG besonders in China durch seine lokale Produktion und die Partnerschaft mit MK Masterwork beste Voraussetzungen. Schon heute läuft über 85 Prozent des Geschäftes außerhalb von Deutschland.· Ausbau des Industriegeschäfts im Segment Technology im FokusEin weiterer Schwerpunkt liegt im Industriegeschäft von HEIDELBERG zur Erschließung neuer Produktfelder, Märkte und Industrien. Hierzu verfügt das Unternehmen über umfassende Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen, die aktuell schon außerhalb der Druckindustrie zum Einsatz kommen, vor allem im Bereich des hochpräzisen Maschinenbaus, der Automobilindustrie und Elektromobilität oder des Wasserstoffs. Zudem bietet das Unternehmen seine Kompetenzen und installierte Kapazitäten verstärkt anderen Unternehmen an, um deren Produkte effizient zu industrialisieren oder zu fertigen.175 Jahre: Unternehmen prägt Druckbranche seit Jahrzehnten mit Technologieinnovationen, Qualität und ZuverlässigkeitSeit 175 Jahren prägt HEIDELBERG die Druckbranche mit Innovationen, Spitzenqualität und höchster Zuverlässigkeit. Im Laufe seiner Geschichte hat das Unternehmen mit bahnbrechenden Entwicklungen wie dem "Original Heidelberger Tiegel" und der Modellreihe "Speedmaster" für den Bogenoffsetdruck immer wieder neue Standards gesetzt. "175 Jahre Heidelberger Druckmaschinen sind ein starkes Zeugnis für Beständigkeit, gleichzeitig Innovationskraft und somit Zukunftsfähigkeit", so Jürgen Otto. "Aufgrund der beeindruckenden Leistungen in den vergangenen 175 Jahren blickt das Unternehmen mit seiner aktuellen Marktposition, den Kompetenzen der Mitarbeitenden und globalen Kundenbeziehungen weiterem Wachstum in den nächsten Jahren entgegen."Zahreiche Jubiläumsaktivitäten über das ganze Jahr hinwegGemeinsam mit Kunden, Mitarbeitenden und Partnern feiert HEIDELBERG das Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten. So wird es im Sommer am Stammsitz Wiesloch-Walldorf im neu gestalteten Vorführzentrum - dem Home of Print - eine Festwoche, inklusive Jubiläumsfestakt mit Gästen aus der ganzen Welt, d.h. Kunden, Lieferanten, Partnern sowie Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft geben. Für die Mitarbeitenden sind Familientage an einzelnen Standorten geplant. Zudem wird es ein Jubiläumsmagazin geben, in dem die Historie des Unternehmens aufbereitet und der Blick auf die Zukunft gerichtet wird.Mit rund 9.500 Mitarbeitenden weltweit, Produktionsstätten in mehreren Ländern und Regionen, darunter China und die USA, sowie dem dichtesten Vertriebs- und Servicenetzwerk der Branche, ist HEIDELBERG heute ein echter global Player und Weltmarktführer aus Deutschland. "Unsere Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie Unternehmertum, technische Kompetenz und echte Schaffenskraft der Mitarbeitenden über einen so langen Zeitraum ein Unternehmen und weit darüber hinaus eine ganze Branche bis heute nachhaltig prägen können", so Otto weiter.Bildmaterial (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/press_relations/media_library/overview_media_library_1/media_gallery_overview.jsp) und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.Wichtiger Hinweis:Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.Für weitere Informationen:Group CommunicationsThomas FichtlTelefon: +49 6222 82- 67123E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.comMatthias HartungTelefon: +49 6222 82- 67174E-Mail: Matthias.Hartung@heidelberg.comOriginal-Content von: Heidelberger Druckmaschinen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6678/5945080