Howden Deutschland hat Richard Bader in den Vorstand berufen. Der Versicherungsmanager, der zuletzt Vorsitzender des Vorstands bei der ERGO Reiseversicherungs AG war, wird bei Howden zum 15.01.2025 die neu geschaffene Position des Chief Commercial Officers (CCO) übernehmen. Howden Deutschland holt Richard Bader in sein Vorstandsteam. In der neu geschaffenen Funktion des Chief Commercial Officers (CCO) soll der erfahrene Versicherungsmanager die Entwicklung und das Wachstum von Howden in Deutschland ...

